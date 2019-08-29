Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Çin'e 'çakma uçak' suçlaması: F-35'in tasarımını çalmışlar /29 Ağustos 2019 09:28

ABD'den Çin'e 'çakma uçak' suçlaması: F-35'in tasarımını çalmışlar

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Çin'in yeni ürettiği 5'inci nesil savaş uçağının tasarımının F-35'ten "çalıntı" olduğunu iddia etti.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Çin tarafından yeni üretilen beşinci nesil savaş uçağının dış görünüşünün 'şüphe uyandırdığını' söyledi.

Bolton, Çin'i F-35 planlarını çalmakla suçlayarak, "Çin'in beşinci nesil savaş uçağı F-35'e çok benziyor, çünkü o F-35, sadece çaldılar." dedi.

Bolton, bu durumun Çin'in on yıllardır fikri mülkiyet haklarını gasp etmesine bir örnek teşkil ettiğini iddia etti.

PEKİN SESSİZ

Bolton, şöyle konuştu: "ABD ve Çin şu an ticaret açısından önemli farklılıklar yaşıyor. Bu sadece ABD ve Çin arasındaki ihracat ve ithalat dengesizliği ile ilgili değil."

Pekin yönetimi iddialara henüz bir cevap vermedi.
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