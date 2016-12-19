Samanyolu Haber /Gündem / Abdullah Gül destek tweeti attı, Fehmi Koru'nun sitesi çökertildi /19 Aralık 2016 16:36

Abdullah Gül destek tweeti attı, Fehmi Koru'nun sitesi çökertildi

Gül, Ocak Medya için "Sıradışı yorum ve haberleriyle ufuk açıyor" demişti

Abdullah Gül destek tweeti attı, Fehmi Koru'nun sitesi çökertildi

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Fehmi Koru'nun kurucusu olduğu Ocak Medya'nın internet sitesi çökertildi. 

Dün akşam saatlerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kişisel Twitter hesabından "Fehmi Koru'nun basın hayatına kendi sitesi ocakmedya.com ile dönmesine çok memnun oldum. Sıradışı yorum ve haberleriyle ufuk açıyor" diye yazarak siteye destek mesajı vermişti. Gül'ün tweeti sonrası iktidara yakın bazı yazarlar ve Twitter kullanıcıları hedef gösteren tweetler atmıştı.

Ocak Medya, gece yarısı saat 01.45 sularında sitelerinin "troll saldırısı ile çökertildiğini" duyurdu.
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