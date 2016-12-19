Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avrasya Tüneli'nin yarın yapılacak açılış töreni nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
19.12.2016 Günü Saat 24.00'den İtibaren Trafiğe Kapatılacak Yollar;
- Sahil Kennedy Caddesi Kuzey ve Güney Yol. Sirkeci Işıklar ve Namık Kemal Caddesi ile Sahil Kennedy Caddesine bağlanan yollar trafiğe kapatılacaktır.
20.12.2016 Günü Saat 08.00'den İtibaren Trafiğe Kapatılacak Yollar;
- Sahil Kennedy Caddesi Kuzey ve Güney Yol. Sirkeci Işıklar ve Zeytinburnu Varyant arası ile Sahil Kennedy Caddesine bağlanan yollar trafiğe kapatılacaktır.
Alternatif güzergahlar
- D-100 Kuzey-Güney Yol,
- Havuzlu Kavşak-Atatürk Havalimanı Caddesi-Basın Ekspres Yolu,
- Ataköy Sahil-Adnan Kahveci Bulvarı,
- Ataköy Sahil Strazburg Caddesi-Ataköy Bulvarı,
- Bakırköy Taşhanlar Köprü-Ekrem kurt Bulvarı,
- Onuncu Yıl Caddesi,
- Vatan Caddesi,
- Millet Caddesi,
- Ankara Caddesi.