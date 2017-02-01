Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin değil AKP'nin kendini inkarı /01 Şubat 2017 13:05

ABD'nin değil AKP'nin kendini inkarı

ABD'nin dünyayı ayağa kaldıran vize yasağı kararına Ankara'dan günler sonra tepki geldi. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, karar için "ABD'nin kendi tarihini inkar olur" dedi. Öte yandan Kaynak, 10 bin Suriyeliye vatandaşlık verileceği ve referandumda oy kullanacağı haberlerine ilişkin, "10-20 bin seçmenle referandum neticesi değiştirilemez, değiştirilmesi hayal bile edilemez" dedi.

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AKP'den Trump'a 'çok yumuşak' açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyayı ayağa kaldıran vize kararıyla ilgili olarak Ankara'dan günler sonra açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 7 ülkeye vize kısıtlaması getiren kararla ilgili olarak 'yumuşak tonda' bir açıklama yapmayı tercih etti. Veysi Kaynak, "Vize yasağı ABD'nin kendi tarihini inkarı olur" diye konuştu.

Oysa başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere kendisini İslam aleminin tek temsilcisi gibi gören AKP'lilerin büyük çoğunluğu Müslümanlara yönelik ayrımcılıkla ilgili susarken ABD'li milyonlarca insan Trump'a tepki gösterileri düzenliyor. ABD'li üst düzey yüzlerce dışişleri bürokratı da 7 ülkenin vatandaşının ülkeye girişinin yasaklanmasıyla ilgili Donald Trump'a 'muhtıra' verdi.

Yani mesele Kaynak'ın dediği gibi ABD'nin kendi tarihini inkarı değil AKP'nin boyalarının iyice dökülmesi meselesi...

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