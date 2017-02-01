ABD'nin değil AKP'nin kendini inkarı

AKP'den Trump'a 'çok yumuşak' açıklama





ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyayı ayağa kaldıran vize kararıyla ilgili olarak Ankara'dan günler sonra açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 7 ülkeye vize kısıtlaması getiren kararla ilgili olarak 'yumuşak tonda' bir açıklama yapmayı tercih etti. Veysi Kaynak, "Vize yasağı ABD'nin kendi tarihini inkarı olur" diye konuştu.







Oysa başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere kendisini İslam aleminin tek temsilcisi gibi gören AKP'lilerin büyük çoğunluğu Müslümanlara yönelik ayrımcılıkla ilgili susarken ABD'li milyonlarca insan Trump'a tepki gösterileri düzenliyor. ABD'li üst düzey yüzlerce dışişleri bürokratı da 7 ülkenin vatandaşının ülkeye girişinin yasaklanmasıyla ilgili Donald Trump'a 'muhtıra' verdi.





Yani mesele Kaynak'ın dediği gibi ABD'nin kendi tarihini inkarı değil AKP'nin boyalarının iyice dökülmesi meselesi...



