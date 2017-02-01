Ona savcı denmez, iktidarın kölesi

ONA SAVCI DENMEZ, İKTİDARIN KÖLESİ





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından ifadesi alınan CHP Parti Meclisi üyesi avukat Sera Kadıgil, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Kadıgil, hâkimlik sorgusunun ardından serbest bırakıldı.





CNN Türk’te Şirin Payzın’ın sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, Kadıgil’e tutuklama talebi için sert sözler sarfetti. Kılıçdaroğğlu şunları söyledi:





7 yıl önce attığı tweetler kesildi parçalandı bölündü. Niçin gözaltına alındı? Çünkü televizyonlara çıktığı zaman anayasayı gayet güzel anlatıyordu.





”İnandırıcıydı, bilgisi ve birikimi vardı. “Yanlış yaptıysam herkesten özür diliyorum” dedi. Siz Kadıgil’i gözaltına aldınız ve Kadıgil bir avukat. Ona savcı denmez ona iktidarın kölesi derler. Bunlar savcı olsalar anayasaya sahip çıkarlar. 7 yıl önce atılan tweeti yeni keşfetmiş gibi bir şeyler yapmaya kalkıyorsa, biz ona savcı demeyiz. o birilerinin kölesidir.”