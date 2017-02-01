Samanyolu Haber /Gündem / Ona savcı denmez, iktidarın kölesi /01 Şubat 2017 13:30

Ona savcı denmez, iktidarın kölesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 yıl önce attığı tweetler yüzünden CHP PM Üyesi Sera Kadıgil’e gözaltı kararı veren savcı Umut Tepe hakkında ağır konuştu. Kılıçdaroğlu, “Ona savcı denmez, iktidarın kölesi denir” ifadesini kullandı.

SHABER3.COM

ONA SAVCI DENMEZ, İKTİDARIN KÖLESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından ifadesi alınan CHP Parti Meclisi üyesi avukat Sera Kadıgil, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Kadıgil, hâkimlik sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

CNN Türk’te Şirin Payzın’ın sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, Kadıgil’e tutuklama talebi için sert sözler sarfetti. Kılıçdaroğğlu şunları söyledi:

7 yıl önce attığı tweetler kesildi parçalandı bölündü. Niçin gözaltına alındı? Çünkü televizyonlara çıktığı zaman anayasayı gayet güzel anlatıyordu.

”İnandırıcıydı, bilgisi ve birikimi vardı. “Yanlış yaptıysam herkesten özür diliyorum” dedi. Siz Kadıgil’i gözaltına aldınız ve Kadıgil bir avukat. Ona savcı denmez ona iktidarın kölesi derler. Bunlar savcı olsalar anayasaya sahip çıkarlar. 7 yıl önce atılan tweeti yeni keşfetmiş gibi bir şeyler yapmaya kalkıyorsa, biz ona savcı demeyiz. o birilerinin kölesidir.”
<< Önceki Haber Ona savcı denmez, iktidarın kölesi Sonraki Haber >>

Erdoğan hayranı imam hatip hocası Kuran okunurken böyle görüntülendi

Erdoğan hayranı imam hatip hocası Kuran okunurken böyle görüntülendi

Bahçeli'nin sözleri paylaşım rekoru kırıyor

Bahçeli'nin sözleri paylaşım rekoru kırıyor

Hocaefendi'den önemli ölçü

Hocaefendi'den önemli ölçü

Hizmetin altı esası

Hizmetin altı esası

MHP 'nin 'Hayır'lı seçim şarkısı sosyal medyayı salladı

MHP 'nin 'Hayır'lı seçim şarkısı sosyal medyayı salladı

Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

Belediye otobüsünde dehşet anları

Belediye otobüsünde dehşet anları

Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:50:04