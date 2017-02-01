Samanyolu Haber /Gündem / THY'de IŞİD'li pilot mu var? /01 Şubat 2017 12:52

THY'de IŞİD'li pilot mu var?

MİT, 850 yolcu uçağı pilotunu incelemeye aldı. 11 Eylül benzeri bir saldırı ihtimalini değerlendirdiği belirtilen MİT'in özellikle Türki cumhuriyetlerden gelen pilotları incelemeye aldığı ileri sürüldü.

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THY'de IŞİD'li pilot mu var?

Türk sivil havacılığında görev alan 850 pilot hakkında çalıştıkları kurumlardan bilgi istendi. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, 11 Eylül benzeri bir saldırı ihtimaline karşı özellikle Türki cumhuriyetlerden gelen pilotlar incelemeye alındı.

Yaklaşık 700’ü THY olmak üzere özel havayolu şirketleriyle birlikte Türkiye’de 850 yabancı pilot görev yapıyor.

MİT’in özellikle Türki Cumhuriyetleri’nden gelen yabancı pilotların üzerinde durduğu öğrenildi.

Bu kararda Reina katliamcısı Abdülkadir Masharipov’un Özbek asıllı olmasının etkili olduğu belirtiliyor. MİT’in yabancı pilotların IŞİD'le bağlantıları olup olmadığını araştıracağı belirtiliyor.
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