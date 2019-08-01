Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de tek taraflı boşanma hazırlığı /01 Ağustos 2019 15:38

İngiltere'de tek taraflı boşanma hazırlığı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) kararı yılan hikâyesine döndü. 2016 yılında referandumda 100 seçmenden 52'si "Brexit'e evet" demişti. O günden bu yana İngiltere ile Brüksel arasında boşanmanın şartlarına dair müzakereler sürüyor. 29 Mart 2019'da bitmesi gereken çıkış işlemi Londra'nın iki defa ilave süre talep etmesi üzerine eylül sonuna tehir edildi. İngiltere, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti ile arasındaki sınırın kapatılmasına karşı çıkıyor. Yeni Başbakan Boris Johnson bu uğurda Brexit'ten tek taraflı ayrılabileceklerini açıkladı.

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SAMANYOLUHABER- Boris Johnson’ın başbakan olmasıyla oluşturulan yeni hükümet, müstafi başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği liderleri ile imzaladığı AB'den Çıkış (Brexit) Anlaşması'nı tekrar görüşmeyi kabul etmezse üç ay içerisinde anlaşmasız olarak Birlik’ten ayrılacak. 

İngiltere'nin anlaşmaya rağmen böyle bir karar vermesi "tek taraflı boşanma" diye nitelendiriliyor.

ANLAŞMASIZ BREXIT BÜTÇESİ İKİ KATINA ÇIKARILDI

Yeni Maliye Bakanı Sajid Javid ilk resmi duyurusunda, 2019 yılında anlaşmasız bir Brexit ihtimaline mukabil yapılan hazırlıklara dair harcamaların iki katına çıkarıldığını kaydetti.

Ekim sonunda anlaşmalı veya anlaşmasız bir biçimde yaşanacak ayrılığa ülkenin hazır olduğuna emin olmak için Britanya’nın harcamalarını ekstra 2,1 milyar sterlin (14,2 milyar TL) artırmaya hazırlandığı belirtildi.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, Theresa May'in istifasının akabinde hükümeti kurma görevini Osmanlı Devleti'nin son nazırlarından Ali Kemal'in torunu Boris Johnson'a verdi.

İRLANDA SINIRI KIRMIZI ÇİZGİ

Javid, “Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasına 92 gün kala hazır olduğumuzdan emin olmak için planlamalarımızı yoğunlaştırmamız hayati önem taşıyor.” dedi.

“İrlanda sınırına dair demokratik olmayan uygulamayı içermeyen iyi bir anlaşma istiyoruz." diyen Javid, "Eğer iyi bir anlaşma elde edemezsek, anlaşmasız biçimde ayrılmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

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