Samanyolu Haber /Gündem / 'Araçlardaki israfı ortaya dökeceğiz, vakıflara giden 357 milyonu kestik' /27 Ağustos 2019 12:32

'Araçlardaki israfı ortaya dökeceğiz, vakıflara giden 357 milyonu kestik'

İstanbul Büyüşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin "Seçimlerden önce İBB'deki araçları Yenikapı'da sergileyeceğinizi söylemiştiniz" sorusuna, "Araçlar konusunda ben her gün arkadaşlarımı silkeliyorum. Araçla ilgili kısımda da ciddi bir yol aldık. Ne yazık ki israf var. Nasıl bir israfın olduğunu gözler önüne sereceğiz" yanıtını verdi.

SHABER3.COM

İBB Başkanı İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Belediye bünyesinde 200 bin kişiye iş bulma sözü hatırlatılan İmamoğlu, "Bu bizim 5 yıllık planımız. Şimdiden çalışmalarımıza başladık. Bana sorduğunuz ama iktidara soramadığınız bu soruyu ben sorayım onlara. İktidar işsizlik ve istihdamla ilgili ne yapacak?" ifadesini kullandı.

İmamoğlu bir gazetecinin "Seçimlerden önce İBB’deki araçları Yenikapı’da sergileyeceğinizi söylemiştiniz" sorusuna, "Araçlar konusunda ben her gün arkadaşlarımı silkeliyorum. Araçla ilgili kısımda da ciddi bir yol aldık. Ne yazık ki israf var. Nasıl bir israfın olduğunu gözler önüne sereceğiz" yanıtını verdi.

İBB'DEN VAKIFLARA AKTARILAN KAYNAKLAR: 357 MİLYON LİRALIK SÜRECE NOKTA KOYDUK

İBB'nin vakıflara aktarılan bütçeleri hakkında bilgi veren İmamoğlu, "Daha işin başındayız. Şu an itibariyle iptal ettiğimiz vakıflara aktarılmış, verilmiş kaynaklar adına söylüyorum. İptal edilmiş tam 357 milyon liralık sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içinde sadece bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var. İnanılmaz. Bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz? Bir bina yapılıyor, vakfa yapılmak üzere maliyeti 165 milyon lira. Artık o bina İstanbulluya ait. Bu daha başlangıç" diye konuştu.

'OTOGAR 15 GÜN İÇİNDE TAHLİYE EDİLECEK'

İmamoğlu, İBB tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na yönelik 'boşaltın' tebligatına ilişkin, "Arkadaşlarımızdan süre istemişler. 15 gün içerisinde boşaltacaklarını bildirmişler. Arkadaşlarımız da bu süreyi verecektir" açıklamasında bulundu.
İmamoğlu, tatil eleştirileri için de "Tatil konusu yeterince konuşuldu. Herkes bir yorum yaptı. Biz işimizin başındayız" dedi.

'İŞSİZLİK SORUNU DURURKEN İBB'NİN SEÇİLMİŞ BAŞKANINA LAF SÖYLEMEKLE OLMAZ'

"Bu ülkenin büyük bir işsizlik sorunu var" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Bunun bir sebebi var. İktidarın kötü ekonomi yönetimi. Biz İstanbul'da yaşayanlara 5 yıl içinde sistemli bir şekilde iş bulacağız. Umarım iktidar da işsizlik konusunda tatmin edici bir takvim ortaya koyar. Bu derin sorun dururken İBB'nin seçilmiş başkanına laf söylemekle olmaz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Araçlardaki israfı ortaya dökeceğiz, vakıflara giden... Sonraki Haber >>

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Bebek arabası çalarken çocuğunu mağazada unuttu

Bebek arabası çalarken çocuğunu mağazada unuttu

Konteyner insanların üzerine düştü

Konteyner insanların üzerine düştü

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:06:02