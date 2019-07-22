ABD'de Türkiye'ye kaçmaya çalışırken yakalanan dolandırıcı kardeşler itirafçı oldu

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre ABD maliyesini 511 milyon dolar dolandıran ve Türkiye'ye kaçarken yakalanan Jacob ve Isaiah Kingston, avukatları aracılığıyla tutuklu yargılandıkları Salt Lake City’deki federal mahkemeye verdikleri dilekçede, daha düşük bir ceza almak için suçlarını itiraf ettiler.
Hâkim Jill B. Parrish’e sundukları 22 sayfalık dilekçede ABD maliyesini sahte evrak düzenleyerek nasıl dolandırdıklarını anlatan Kingston kardeşler, Türk bankalarına yatırdıkları milyonlarca doların ve bazı şirket satın almaları, gayrimenkul yatırımları ve Mega Varlık fonuna yatırdıkları milyonlarca doların dökümünü de sundular.
Türkiye’deki ilişkilerini davanın bir diğer tutuklu sanığı olan ABD’li iş adamı Lev Dermen aracılığıyla kurduklarını belirten Kingston kardeşler, 2011 yılında tanıştıkları Dermen’in yasa dışı işlemleri planladığını ve her şeyi onun yöntemleri ile gerçekleştirdiklerini iddia etti.
SAHTE EVRAKLA PARA AKLAMA
SBK Holding USA adıyla ABD’de kurdukları şirket aracılığıyla kara para aklama işine başladıklarını ve her şeyi Dermen’in direktifiyle gerçekleştirdiklerini itiraf eden Kingston kardeşler, mahkemeye sundukları dilekçede kendilerine ya da ortak oldukları 200’e yakın, şirket, hesap, araç, gayrimenkul ve mal varlıklarının listesini ceza olarak teslim etmeye razı olduklarını kaydettiler.
İki kardeşin sahte evrak düzenleyerek ABD maliyesinden aldığı 511 milyon doların en az 100 milyon dolarının Türkiye’ye aktarıldığını, bu paranın bir kısmının bazı şirketler üzerinde aklanarak daha sonra yeniden ABD’deki şirketlerine yollandığı da kaydedildi. Listede Türkiye’de bulunduğu anlaşılan şu firmalar yer alıyor:
-İstanbul Kuruçeşme’de Set-App Technologies’e ait 5 adet gayrimenkul
-Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi
-Doğa Doğan
-Mega Varlık Yönetim AŞ
-SBK Holding Türkiye aracılığıyla yapılan yatırımlar
KORKMAZ SANIK DEĞİL TANIK
Davanın gizemli sanığı olan Lev Aslan Dermen’in ise Kingston kardeşlerden ayrı yargılanmak isteğiyle mahkemeye üç gün önce sunduğu dilekçenin reddedildiği ortaya çıktı. Dermen, Kingston kardeşlerin kendisi hakkında iftiralarda bulunacağını ileri sürmüştü. Sanıkların Türkiye’deki ortakları olan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın sanık olmadığı ve soruşturmaya yardımcı olduğu belirtildi. ABD’de davayı soruşturan Başsavcı Richard M. Rolwing, Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’deki avukatı Mark Srere’ye gönderdiği 15 Mayıs 2019 tarihli mektupta Korkmaz ya da SBK Holding A.Ş.’nin davalı olarak olası bir yeni iddianamede yer alacağına dair henüz bir düşünceleri olmadığını belirtti. Korkmaz’ın halen davayla ilgili bilgisi olan bir tanık durumunda olduğu kaydedildi.
USULSÜZ KAZANILAN PARALAR TÜRKİYE’YE TRANSFER EDİLDİ
Savcıya göre, Kingston kardeşler Türkiye’ye 130 milyon dolar para transferinde bulundu.
İddianamede yer bilgilere göre; Kingston kardeşler, Utah eyaletinin en büyük biodizel üretim şirketi Washakie Renewable Energy LLC’nin (WRE) sahipleri.
Aslan Dermen ise Noil Energy (NEG)’nin sahibi olarak belirtiliyor.
Sanıkların, ABD’de önce SBK Holding ise daha sonra SBK Holdings USA olarak ismini değiştirdikleri ortak firmalarını Aralık 2013’de kurdular. Aslan Dermen, 2014’de şirketin tüm kontrolünü eline geçirdi.
İddianamede SBK Holdings AŞ’nin SBK Holdings USA’e, aynı ABD adresini ve logosunu kullanmak da dahil, çeşitli bağlantıları bulunduğu yer alıyor. İddianamede, SBK Holdings USA’nın Dermen tarafından yönetildiği kaydedilirken SBK Holding AŞ’nin bir tanıtım broşüründe, Lev Aslan Dermen’in Yönetim Kurulu Başkanı, Jacob Kingston’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sezgin Baran Korkmaz (39) ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterildiğine dikkat çekildi.