Çekmecelerdeki eski telefonlara nur yağdı, IMEI kaydındaki fahiş zamma ilginç çözüm...

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların IMEI kaydı ücretinin 1500 lira olmasıyla birlikte bazı kişiler yasa dışı yöntemler bularak sıfır telefonları kayıt parası ödemeden kullanılabilir hale getiriyor.







Çok uygun fiyatlara yurt dışından getirilen son model telefonlara, bilgisayar ortamında ya da manuel olarak bazı kodlar uygulanarak eski telefonlardaki IMEI numaraları atılabiliyor.







Eski ancak IMEI’si klonlanmamış telefonlar bu nedenle son günlerde popüler olmaya başladı. Evlerde çekmecelerde bulunan telefonlar birden değer kazanmaya başlayınca ikinci el eşya satılan sitelerde ilanlar arttı.





IMEI’SI SAĞLAM TELEFON UYGUN OLMALI





IMEI atma yöntemini uygulamak için birkaç şartın gerçekleşmesi gerekiyor. IMEI’si yeni telefona kopyalanacak olan cihazın internete giren bir telefon olması gerekiyor. Eski tuşlu ve internete girmeyen telefonların IMEI kodları yeni nesil akıllı telefonlara kopyalanması halinde telefon kullanılamaz hale geliyor.





Piyasada bozulmuş, parça halinde kalan, hatta fiziki olarak bulunmayıp internete girme özelliği olan IMEI numarası bulunan telefonlar 50-100 liraya temin edilebiliyor. Bu telefonların IMEI’si kullanılarak yurt dışından getirilen telefon aktif hale geliyor.





Böylece kanun maddesinde yer alan yurt dışından getirilen telefonların sadece yolcunun Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına kayıtlı hatlarda çalışma şartı da yasa dışı olarak ortadan kaldırılmış oluyor.





Kopyalanmak için kullanılan telefon ise yedek parça olarak kullanılıyor ya da imha ediliyor.





IMEI ATMA ÜCRETİ 20-100 LİRA ARASINDA





IMEI kodunu telefon tamiri yapan teknik servise verdiğinizde kısa sürede yeni alınan telefona eski IMEI kopyalanarak kullanıma hazır hale getirebiliyor. Bu işlemin ücreti ise 20 ile 100 lira arasında değişiyor. IOS tabanlı cihazlara ise IMEI atma işlemi gerçekleştirilemiyor. Android tabanlı olan cihazların IMEI kodlarının değiştirilmesi ise box setler ya da manuel kod girilerek gerçekleştiriliyor.





KLONLANMIŞ IMEI’YE SAHİP TELEFONLAR KAPATILACAK





Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olmakla birlikte elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan cihazlar 4 ay içinde kapatılacak.





Ayrıca son 7 yıl içinde kullanılmayan ve bu nedenle sinyal alınmayan telefonların IMEI kodları sistemden silinecek ve kullanılamayacak. Bu vasıtayla da IMEI klonlanmasının önüne geçilmesi bekleniyor.