Samanyolu Haber /Gündem / AKP'ye yakın medya o haberi neden sildi? /05 Eylül 2018 11:03

AKP'ye yakın medya o haberi neden sildi?

Borajet’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın işadamı Sezgin Baran Korkmaz'a satışını finanse eden Amerikalı iki yatırımcı ABD maliyesini 511 milyon dolar dolandırdıktan sonra Türkiye’ye kaçarken yakalandıkları ortaya çıktı.

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Borajet’in Tayyip Erdoğan’a yakın işadamı Sezgin Baran Korkmaz’a ait SBK Holding’e satışını finanse eden Lev Aslan Dermen ile Amerikalı ortakları Jacop Kingston ve Isaiah Kingston’ın ABD maliyesini 511 milyon dolar dolandırdıktan sonra Türkiye’ye kaçarken yakalandıkları ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinde yayınlandığı halde daha sonra gazetenin internet sitesinden çıkarılan habere göre Kingston kardeşlerin özel bir uçakla Türkiye’ye kaçmak üzere Los Angeles Havalimanı’na giderken yakalandığı Dermen’in ise kaçtığı belirtildi.

Utah Federal Mahkemesi’nde görülen davada ortaya çıkan belgelere göre sanıkların Türkiye’de toplam 950 milyon dolar yatırımları, ayrıca Dermen’e ait 300 milyon Euro, Jacops kardeşlere ait ise 130 milyon Euro banka hesabı bulunduğu belirlendi. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Jacob ve Isaiah Kingston’un sahibi oldukları Washakie Renewable Energy aracılığıyla ABD maliyesinden 511 milyon dolarlık vergi kaçırmakla suçlanıyorlar.

İş adamı Yalçın Ayaslı’ya ait Borajet Havayolları’nın satışıyla şirketin yeni sahibi SBK Holding olmuştu. Borajet’in satın alınması fikri New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldı BM Genel Kurulu toplantıları sürecinde gündeme gelmişti.

Bünyesinde 12 yolcu uçağı ve bir de iş jeti bulunan Borajet’te 500 kişi çalışıyordu. İş adamı Yalçın Ayaslı’nın sahibi olduğu yüzde 100 hissenin tamamının SBK Holding’e geçmişti.

Haberle ilgili AKP'yi ilgilendiren boyutu ilk defa gazeteci ve akademisyen Emre Uslu Twitter'da yazmış, ardından gazete haberi silmişti. Habere şu an erişilemiyor.

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