Samanyolu Haber /Gündem / AYM, 'eşlere pasaport iptali'nin kaldırılması istemini görüşecek /22 Temmuz 2019 09:25

AYM, 'eşlere pasaport iptali'nin kaldırılması istemini görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan ve daha sonra TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşan “Kanun Hükmünde Kararname”lerden (KHK) 5’inin iptal istemini çarşamba günü esastan karara bağlayacak.

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Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, CHP’nin açtığı dava kapsamında AYM’nin gündemine gelen 5 KHK’de yer alan ve iptali istenen düzenlemelerden bazıları şöyle:

*Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, YÖK tarafından yerleştirildikleri devlet veya vakıf üniversitelerinde mezun oluncaya kadar ödemeleri gereken ücretleri ödemeye devam etmelerine ilişkin hüküm.

*Pasaportu iptal edilen kişilerin eşlerine ait pasaportlarda “genel güvenlik” açısından mahzurlu görülmesi halinde aynı tarihte İçişleri Bakanlığı’nca iptal edilmesi.

*Gözaltı süresinin 30 günü aşamayacağına ilişkin madde. 

*Tutuklu olanların avukatları ile görüşmelerinde cumhuriyet savcısının kararıyla, görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilmesi, görüşmeleri izlemek amacıyla görevli hazır bulundurulabilmesi, tutuklunun avukatına veya avukatın tutukluya verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilmesi veya görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilmesi.

*Tutukluluğun incelenmesinin, tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri dosya üzerinden karara bağlanabilmesi. 

*KHK kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğunun doğmamasına ilişkin madde. 

*Genelkurmay Başkanı; orgeneral ve oramiraller arasından, Bakanlar Kurulu’nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı’nca atanması.

*Özel harekât birimlerinde Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın polis istihdam edilmesi.

*31 Aralık 2020 tarihine kadar bölge idare mahkemesi üyeliğine, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az 6 yıl görev yapmış bulunan idari yargı hâkim ve savcıları arasından atama yapılabilmesi.
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