Samanyolu Haber /Gündem / AB İstihbarat Merkezi’nin '15 Temmuz Cemaat İşi Değil' diyen raporu sızdı, Türk Dışişleri tutuştu! /21 Ocak 2017 18:10

AB İstihbarat Merkezi’nin '15 Temmuz Cemaat İşi Değil' diyen raporu sızdı, Türk Dışişleri tutuştu!

Dışişleri Bakanlığı tarafından, 'AB İstihbarat Merkezinin 15 Temmuz'un arkasında Fethullah Gülen cemaatinin bulunmadığına dair rapor hazırladığı' yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Hizmet Hareketi'nin aklandığını gösteren raporu duyan Dışişleri adeta tutuştu ve AB Ülkelerini suçlayan bir açıklama yayınladı.

Fethullah Gülen Hocaefendi Alman devlet televizyonu ZDF'ye röportaj verdi

AB İstihbarat Merkezi’nin 15 Temmuz Raporu sızdı, Türk Dışişleri tutuştu!

24 Ağustos 2016 tarihli raporda, “Darbe girişiminin arkasında Cemaat’in bulunmadığı” iddiasına yer verildiği bildirilen açıklamada, AB yetkililerinden izahat talep edildiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

AB İstihbarat Merkezinin 15 Temmuz’un Arkasında F...'nün Bulunmadığına Dair Rapor Hazırladığı Yolundaki Basın Haberleri Hk.

AB üyesi ülkelerinin istihbaratçılarından oluşan bir merkezin kaleme aldığı bildirilen 24 Ağustos 2016 tarihli bir raporda 15 Temmuz terörist darbe girişimine ilişkin olarak yanlış, temelsiz, yanlı ve cahilce iddialara yer verildiğine dair bazı basın haberleri hakkında Bakanlığımızca AB yetkililerinden izahat talep edilmiştir. AB yetkililerinden raporun varlığına ve içeriğine ilişkin bir teyit alınmamıştır. 

Basında yer alan haberlerde sözkonusu raporun “sızdırıldığı” iddia edilmektedir. 

15 Temmuz terörist darbe girişiminin arkasında F... olduğu hususu kanıtlarıyla ortaya çıkmıştır. Bu terör örgütünün ülkemizin ulusal güvenliğine, istikrarına, birliğine ve bütünlüğüne yönelik oluşturduğu tehdit hakkında AB ve AB ülkelerine her düzeyde bilgi verilmiştir. F...’nün sadece Türkiye bakımından değil, faaliyet gösterdikleri diğer ülkeler açısından da güvenlik riski taşıyan karanlık bir küresel ağ olduğu hususunda da muhataplarımızı uyarmaktayız. 

AB istihbarat kurumlarının böyle bir rapor hazırladığı iddialarında doğruluk payı varsa, bu, AB’nin kötü niyetli davrandığının en açık göstergesi olacaktır. 

Diğer taraftan, sözkonusu raporun, AB’yi ülkemiz aleyhine tavır almaya yönlendirecek bir algı operasyonunun ürünü olabileceği de akla gelmektedir. 

Türk halkının F...’nün bu girişimi karşısında demokrasimizi korumak uğruna verdiği onurlu mücadeleye ve teröre kurban verdiğimiz şehitlerimize dahi saygı göstermekten uzak olan böyle bir yaklaşım ne kabul edilebilir, ne de vicdanlara sığar. 

Sözkonusu raporun Türkiye-AB ilişkilerine pozitif bir gündem kazandırılmasına yönelik gayretlerin yoğunlaştığı bir dönemde gündeme gelmesi de ayrıca manidar görülmektedir.



İŞTE AVRUPA BİRLİĞİ İSTİHBARATI TARAFINDAN HAZIRLANDIĞI İFADE EDİLEN RAPOR HAKKINDA İNGİLİZ THE TIMES GAZETESİ'NDE YER ALAN HABER

"Bir darbe yapma kararı, yaklaşmakta olan tasfiyenin korkusuyla alındı. Gülenciler, Kemalistler (sekülerler), AKP muhalifleri ve fırsatçılardan oluşan bir grup askerin darbe girişiminin arkasında olması olası. Gülen'in girişimde doğrudan rol almış olması ise düşük ihtimal.

"Darbe girişimi, önceden planlanan görevden almalar için hızlandırıcı bir etki yarattı".

Gazeteye göre raporda Gülen'e yakın kişilerin "Erdoğan'ın hareketlerini kontrol edebilen ve ülkedeki durumu etkileyebilen" bir güce ulaştığı, fakat ordu içindeki Gülencilerin darbe yapacak güçte olmadığı ve bunun Türk hükümetinin iddialarıyla çeliştiği aktarılıyor:

"AB istihbarat örgütleri, geniş çaplı bir görevden alma dalgasının başlayacağı söylentisi üzerine Erdoğan'ın seküler muhalifleri tarafından destek gördü, Suriye'deki duruma ve Kürtlere müdahaleye itiraz edenler tarafından ateşlendi.

"Erdoğan başarısız darbe girişimini kullandı ve olağanüstü hâl ilan ederek AKP'ye muhalif olanlara karşı geniş bir baskı kampanyası başlattı.
"Büyük gözaltı dalgaları önceden planlanmıştı."


<< Önceki Haber AB İstihbarat Merkezi’nin '15 Temmuz Cemaat İşi Değil'... Sonraki Haber >>

Suriye toprağını 'vatan' diye anlatan Erdoğan: 'Şehitler olmadan olmaz'

Suriye toprağını 'vatan' diye anlatan Erdoğan: 'Şehitler olmadan olmaz'

Pakistan'da pazar yerinde patlama, en az 21 ölü

Pakistan'da pazar yerinde patlama, en az 21 ölü

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

Macar öğrencileri taşıyan otobüs İtalya'da kaza yaptı: 16 ölü

Macar öğrencileri taşıyan otobüs İtalya'da kaza yaptı: 16 ölü

Avustralya'da ilginç bir saldırı: 4 kişi öldü

Avustralya'da ilginç bir saldırı: 4 kişi öldü

Fethullah Gülen Hocaefendi yapılan zulümler için ne dedi?

Fethullah Gülen Hocaefendi yapılan zulümler için ne dedi?

Trump karşıtları çevreye zarar verdi

Trump karşıtları çevreye zarar verdi

Karne alan çocuk üzerinden idam propagandası!

Karne alan çocuk üzerinden idam propagandası!

Mehmet Şimşek, El Cezire'de...

Mehmet Şimşek, El Cezire'de...

Şimşek: Esad'sız çözüm gerçekçi değil

Şimşek: Esad'sız çözüm gerçekçi değil
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:51:52