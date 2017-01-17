Erdoğan TSK'daki tasfiyeleri 15 Temmuz öncesinden planlamış

İngiliz The Times gazetesi, dünya haberleri sayfasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ordudaki görevden almaları 15 Temmuz'daki darbe öncesi planladığına dair bir istihbarat raporunu yazdı.











"Bu rapor Türk hükümetinin öne sürdüğü, Fethullah Gülen'in darbe girişiminin arkasında olduğu iddialarıyla çelişiyor."

24 Ağustos 2016 tarihli raporda şu ifadelerin yer aldığı aktarılıyor:





"Bir darbe yapma kararı, yaklaşmakta olan tasfiyenin korkusuyla alındı. Gülenciler, Kemalistler (sekülerler), AKP muhalifleri ve fırsatçılardan oluşan bir grup askerin darbe girişiminin arkasında olması olası. Gülen'in girişimde doğrudan rol almış olması ise düşük ihtimal.





"Darbe girişimi, önceden planlanan görevden almalar için hızlandırıcı bir etki yarattı".





Gazeteye göre raporda Gülen'e yakın kişilerin "Erdoğan'ın hareketlerini kontrol edebilen ve ülkedeki durumu etkileyebilen" bir güce ulaştığı, fakat ordu içindeki Gülencilerin darbe yapacak güçte olmadığı ve bunun Türk hükümetinin iddialarıyla çeliştiği aktarılıyor:





"AB istihbarat örgütleri, geniş çaplı bir görevden alma dalgasının başlayacağı söylentisi üzerine Erdoğan'ın seküler muhalifleri tarafından destek gördü, Suriye'deki duruma ve Kürtlere müdahaleye itiraz edenler tarafından ateşlendi.





"Erdoğan başarısız darbe girişimini kullandı ve olağanüstü hâl ilan ederek AKP'ye muhalif olanlara karşı geniş bir baskı kampanyası başlattı.

"Büyük gözaltı dalgaları önceden planlanmıştı."