Samanyolu Haber /Dünya / Gambiya lideri, ültimatom sonrası koltuğu bırakıyor /21 Ocak 2017 18:31

Gambiya lideri, ültimatom sonrası koltuğu bırakıyor

Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın seçim mağlubu olmasına karşın iktidarı bırakmak istemeyen lideri Yahya Jammeh, askeri ultimatom sonrası görevi bırakmayı kabul etti.

Gambiya lideri, ültimatom sonrası koltuğu bırakıyor


Devlet televizyonunda bir açıklama yapan Jammeh, "Bir damla bile kanın dökülmesine gerek yok" diye konuştu.
Jammeh'in görevi bırakma açıklaması, arabulucularla yaptığı saatler süren görüşmelerin ardından geldi. Görüşmede hangi şartlar üzerinde anlaşıldığı açıklanmadı.
Yahya Jammeh, 22 yıldır sürdürdüğü iktidarı, aralık ayında yapılan seçimlerde Adama Barrow'a kaybetmişti.
Ancak, mağlup lider, görevi devretmemek için ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.
Seçimin galibi olan Barrow ise, komşu ülke Senegal'de bulunan Gambiya büyükelçiliğinde yemin etmek zorunda kalmıştı.
'Problemlerimiz barış içinde çözülecek'
Çeşitli Batı Afrika ülkelerinden oluşturulan askeri bir güç, geçtiğimiz hafta içinde Jammeh'in görevden çekilmeye zorlamak için bir araya getirildi.
Yahya Jammeh, bu ültimatom sonrası bir araya geldiği Gine ve Moritanya liderleri ile görüşmesi sonrası ise iktidarı bırakmayı kabul etti.
Jammeh devlet televizyonunda yaptığı görevi bırakma açıklamasında, "Allah'ın ve ülkenin önünde söz veriyorum ki tüm problemlerimiz barış içinde çözülecek" dedi.
Jammeh, seçim sisteminin "yanlışlıklarını" bahane ederek, 90 günlük bir olağanüstü hal ilan etmiş, seçimler yenilenene dek görevde kalacağını söylemişti.
<< Önceki Haber Gambiya lideri, ültimatom sonrası koltuğu bırakıyor Sonraki Haber >>

Suriye toprağını 'vatan' diye anlatan Erdoğan: 'Şehitler olmadan olmaz'

Suriye toprağını 'vatan' diye anlatan Erdoğan: 'Şehitler olmadan olmaz'

Pakistan'da pazar yerinde patlama, en az 21 ölü

Pakistan'da pazar yerinde patlama, en az 21 ölü

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

Macar öğrencileri taşıyan otobüs İtalya'da kaza yaptı: 16 ölü

Macar öğrencileri taşıyan otobüs İtalya'da kaza yaptı: 16 ölü

Avustralya'da ilginç bir saldırı: 4 kişi öldü

Avustralya'da ilginç bir saldırı: 4 kişi öldü

Fethullah Gülen Hocaefendi yapılan zulümler için ne dedi?

Fethullah Gülen Hocaefendi yapılan zulümler için ne dedi?

Trump karşıtları çevreye zarar verdi

Trump karşıtları çevreye zarar verdi

Karne alan çocuk üzerinden idam propagandası!

Karne alan çocuk üzerinden idam propagandası!

Mehmet Şimşek, El Cezire'de...

Mehmet Şimşek, El Cezire'de...

Şimşek: Esad'sız çözüm gerçekçi değil

Şimşek: Esad'sız çözüm gerçekçi değil
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:52:16