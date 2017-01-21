Gambiya lideri, ültimatom sonrası koltuğu bırakıyor





Devlet televizyonunda bir açıklama yapan Jammeh, "Bir damla bile kanın dökülmesine gerek yok" diye konuştu.

Jammeh'in görevi bırakma açıklaması, arabulucularla yaptığı saatler süren görüşmelerin ardından geldi. Görüşmede hangi şartlar üzerinde anlaşıldığı açıklanmadı.

Yahya Jammeh, 22 yıldır sürdürdüğü iktidarı, aralık ayında yapılan seçimlerde Adama Barrow'a kaybetmişti.

Ancak, mağlup lider, görevi devretmemek için ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

Seçimin galibi olan Barrow ise, komşu ülke Senegal'de bulunan Gambiya büyükelçiliğinde yemin etmek zorunda kalmıştı.

'Problemlerimiz barış içinde çözülecek'

Çeşitli Batı Afrika ülkelerinden oluşturulan askeri bir güç, geçtiğimiz hafta içinde Jammeh'in görevden çekilmeye zorlamak için bir araya getirildi.

Yahya Jammeh, bu ültimatom sonrası bir araya geldiği Gine ve Moritanya liderleri ile görüşmesi sonrası ise iktidarı bırakmayı kabul etti.

Jammeh devlet televizyonunda yaptığı görevi bırakma açıklamasında, "Allah'ın ve ülkenin önünde söz veriyorum ki tüm problemlerimiz barış içinde çözülecek" dedi.

Jammeh, seçim sisteminin "yanlışlıklarını" bahane ederek, 90 günlük bir olağanüstü hal ilan etmiş, seçimler yenilenene dek görevde kalacağını söylemişti.