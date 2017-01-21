Samanyolu Haber /Gündem / Suriye toprağını 'vatan' diye anlatan Erdoğan: 'Şehitler olmadan olmaz' /21 Ocak 2017 17:41

Suriye toprağını 'vatan' diye anlatan Erdoğan: 'Şehitler olmadan olmaz'

Kartal-Kadıköy metro hattı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclisten geçen ve referanduma sunulacak anayasa değişiklik teklifi ile ilgili “Millet gerçek kararı verecek ve bu nihai kararla Türkiye sıçrama noktasına gelecektir,” yorumunda bulundu.

Suriye toprağını 'vatan' diye anlatan Erdoğan: 'Şehitler olmadan olmaz'



Erdoğan alandaki AKP’lilerin idam sloganları karşısında da “Şu anda bir referandum sürecindeyiz. Bunun ardından da sizlerin bu telebi parlamentoda gündeme gelecektir. Ve parlamentodan geçtikten ve önüme geldikten sonra ben peşinen söylüyorum ki ben bunu onaylarım. George ne der, Hans ne der beni ilgilendirmez. Beni milletim ilgilendirir.” ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLER OLMADAN OLMAZ

Konuşmasında El-Bab'ta şehit düşen askerlere de değinen Erdoğan, Suriye'nin Türkiye toprağı dışında olan bir yer olduğunu unutup şöyle söyledi: "Şehitlerimiz var ama şehitler olmadan bu toprak vatan olmaz. Dün Suriye’de 5 şehidimiz, 9 gazimiz var. Dün kü kahramanlarla birlikte tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilere şifa diliyorum." 
<< Önceki Haber Suriye toprağını 'vatan' diye anlatan Erdoğan: 'Şehitler... Sonraki Haber >>

Suriye toprağını 'vatan' diye anlatan Erdoğan: 'Şehitler olmadan olmaz'

Suriye toprağını 'vatan' diye anlatan Erdoğan: 'Şehitler olmadan olmaz'

Pakistan'da pazar yerinde patlama, en az 21 ölü

Pakistan'da pazar yerinde patlama, en az 21 ölü

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

Macar öğrencileri taşıyan otobüs İtalya'da kaza yaptı: 16 ölü

Macar öğrencileri taşıyan otobüs İtalya'da kaza yaptı: 16 ölü

Avustralya'da ilginç bir saldırı: 4 kişi öldü

Avustralya'da ilginç bir saldırı: 4 kişi öldü

Fethullah Gülen Hocaefendi yapılan zulümler için ne dedi?

Fethullah Gülen Hocaefendi yapılan zulümler için ne dedi?

Trump karşıtları çevreye zarar verdi

Trump karşıtları çevreye zarar verdi

Karne alan çocuk üzerinden idam propagandası!

Karne alan çocuk üzerinden idam propagandası!

Mehmet Şimşek, El Cezire'de...

Mehmet Şimşek, El Cezire'de...

Şimşek: Esad'sız çözüm gerçekçi değil

Şimşek: Esad'sız çözüm gerçekçi değil
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:53:13