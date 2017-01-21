Suriye toprağını 'vatan' diye anlatan Erdoğan: 'Şehitler olmadan olmaz'













ŞEHİTLER OLMADAN OLMAZ





Konuşmasında El-Bab'ta şehit düşen askerlere de değinen Erdoğan, Suriye'nin Türkiye toprağı dışında olan bir yer olduğunu unutup şöyle söyledi: "Şehitlerimiz var ama şehitler olmadan bu toprak vatan olmaz. Dün Suriye’de 5 şehidimiz, 9 gazimiz var. Dün kü kahramanlarla birlikte tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilere şifa diliyorum."



Erdoğan alandaki AKP’lilerin idam sloganları karşısında da “Şu anda bir referandum sürecindeyiz. Bunun ardından da sizlerin bu telebi parlamentoda gündeme gelecektir. Ve parlamentodan geçtikten ve önüme geldikten sonra ben peşinen söylüyorum ki ben bunu onaylarım. George ne der, Hans ne der beni ilgilendirmez. Beni milletim ilgilendirir.” ifadelerini kullandı.