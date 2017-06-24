9 Alman vatandaşı Türkiye'de tutuklu

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana tutuklanan Alman vatandaşlarının sayısının altıdan dokuza yükseldiği bildirildi.





Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer yaptığı açıklamada yedisi erkek, ikisi kadın olmak üzere toplam dokuz Alman vatandaşının Türkiye'de tutuklu olduğunu belirtti. Schäfer üç yeni olayın ikisinde Türk makamlarının Almanya’yı bilgilendirmediğini, Almanya Büyükelçiliğinin bu üç kişiyi ziyaret etmesine şimdiye kadar izin verilmediğini söyledi.





Sözcü Schäfer’in açıklamasına göre yeni öğrenilen bu üç olaydan biri mayıs ayının sonundan bu yana tutuklu bulunan Türkiye kökenli erkek bir Alman vatandaşı. Schäfer, çifte vatandaşlığa sahip olduğu tahmin edilen bir kadın Alman vatandaşının ise haziran ayının ikinci haftasından itibaren tutuklu olabileceğini duyurdu.





"DARBE GİRİŞİMİYLE İLİŞKİLENDİRİLİYORLAR"





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü üçüncü kişinin ise İstanbul’da bu hafta içinde tutuklanmış olabileceğini belirtti, bu kişilerin tam olarak hangi gerekçeyle suçlandıklarına ilişkin bilgi vermedi, sadece bu kişilerin 2016 Temmuz ayındaki darbe girişimi ile ilişkilendirildiklerini söylemekle yetindi.





Tutuklandığı yeni öğrenilenler arasında gazeteci olup olmadığına ilişkin sorusuna ise Schäfer, “Sanmıyorum, ancak tamamen de olasılık dışı değil” diye yanıt verdi.





"BİLGİLER RESMİ OLMAYAN KAYNAKLARDAN AKTARILDI"





Schäfer son olarak bu üç kişiyle ilgili bilgilerin yeni ve haberin doğrulanmamış olduğunu, bilgilerin Alman makamlarına kısmen resmi olmayan kaynaklar üzerinden aktarıldığını da söyledi.





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schäfer “Son iki haftada durumun daha iyi değil daha kötüye gittiğini” belirterek "Konsolosluk yardımlarının sağlanması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz” ifadesini kullandı. Schäfer "Yüksek tempoyla üstüne gidiyoruz çünkü bu insanların kaderi bizi yakından ilgilendiriyor” dedi.





Die Welt gazetesi muhabiri hem Türkiye hem Almanya vatandaşı Deniz Yücel 27 Şubat tarihinden bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Tutuklu olan Alman vatandaşları arasında çevirmen Meşale Tolu Çorlu da var. Yücel ve Tolu-Çorlu’ya terör propagandası suçlamasında bulunuluyor.