Samanyolu Haber /Gündem / DİTİB ile ilgili Almanya'dan yeni açıklama /24 Haziran 2017 09:33

DİTİB ile ilgili Almanya'dan yeni açıklama

27 Haziran’da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde başbakanlık görevini devralacak olan CDU’lu Armin Laschet, DİTİB’in Ankara’dan bağımsızlaşması gerektiğini söyledi.

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27 Haziran’da Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde başbakanlık görevini devralması beklenen Armin Laschet, Almanya’nın Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini söyledi.

Hıristiyan Demokrat Partili (CDU) Laschet, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine verdiği demeçte, DİTİB’in “Türkiye’nin içişlerini ilgilendiren, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gülen hareketi arasındaki ilişkiler hakkındaki siyasi tartışmalara” değil, “dini ve ruhani meselelere yoğunlaşmak zorunda olduğunu” belirterek, ancak bunun başarılabilmesi durumunda DİTİB’in kendileri için bir partner haline geleceğini söyledi. Armin Laschet, “Amacımız bu derneklerin uzun vadede kurumsal olarak yabancı bir devletten bağımsız birer Alman kurumu haline gelmeleri” dedi.

Bazı DİTİB imamlarının Gülen yapılanmasına yakın isimlerle ilgili Ankara’ya bilgi notları göndermekle suçlanması, Türk-Alman ilişkilerinin gerilmesine yol açmıştı. Almanya Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, “Almanya’nın kendi imamlarını yetiştirmesi gerektiğini” söylemişti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve bazı Alman bakanlar da DİTİB’in geçen haftasonu Köln’de Müslümanlar tarafından düzenlenen terör karşıtı yürüyüşe katılmamasını eleştirmişti.

KRV’de 14 Mayıs’ta gerçekleşen eyalet meclisi seçimleri sonucunda CDU ile Hür Demokrat Parti (FDP) arasında varılan koalisyon anlaşmasının CDU’lu delegeler tarafından onaylanmasının ardından Armin Laschet 27 Haziran’da eyalet başbakanlığına seçilecek.
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