Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de sokaktaki güvenlik seviyesinin geldiği nokta!... /24 Haziran 2017 12:18

Türkiye'de sokaktaki güvenlik seviyesinin geldiği nokta!...

Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, fırına börek almaya giden giden 17 yaşındaki Beyza Karabilgin pompalı tüfekle omzundan yaralandı.

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Olay, Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada fırına börek yaptırmaya giden Beyza Karabilgin'in omzuna isabet etti. Karabilgin, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Beyza Karabilgin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Beyza Karabilgin'in olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Berk Yeğenoğlu, "Börek yaptırmaya gidiyorduk, bir anda kavganın arasında kaldık. Birbirlerine pompalı tüfekle ateş eden iki gurup vardı. Saçmalar Beyza'ya isabet edince yere düştü" dedi.

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