Erdoğan Almanya'da miting yapmak istiyor

SÖZCÜ İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gazetecilerle bir araya geldiği sohbet toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları yanıtladı. Kalın, Erdoğan’ın Almanya’da düzenlenecek etkinliklere katılımına ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

“Almanya ziyaretimizin öncelikli konusu G20 zirvesidir. Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel geldiğinde bu konuyu da konuştuk. Referandum sürecinde yaşanan tatsız hadiselerin tekrar edilmemesi için Alman makamlarının belirli bir sorumluluk ve olgunluk içerisinde hareket etmesi gerekir. Güvenliğin sağlanması, salonlar... Şimdi biz tabii ona bakıyoruz. Böyle bir uygun ortam oluşursa böyle bir toplantı yapılabilir. Tabii Hamburg’da yapılmayacak çünkü orada G20 var. Onun kendine göre bir güvenlik ağı var.”