Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Almanya'da miting yapmak istiyor /23 Haziran 2017 04:04

Erdoğan Almanya'da miting yapmak istiyor

G20 zirvesi için Almanya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da salon arayışlarının sonuçsuz kaldığı iddiasına sözcü Kalın'dan cevap geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da miting yapmak istediğini açıkça dile getirdi. 

SÖZCÜ İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gazetecilerle bir araya geldiği sohbet toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları yanıtladı. Kalın, Erdoğan’ın Almanya’da düzenlenecek etkinliklere katılımına ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:
“Almanya ziyaretimizin öncelikli konusu G20 zirvesidir. Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel geldiğinde bu konuyu da konuştuk. Referandum sürecinde yaşanan tatsız hadiselerin tekrar edilmemesi için Alman makamlarının belirli bir sorumluluk ve olgunluk içerisinde hareket etmesi gerekir. Güvenliğin sağlanması, salonlar... Şimdi biz tabii ona bakıyoruz. Böyle bir uygun ortam oluşursa böyle bir toplantı yapılabilir. Tabii Hamburg’da yapılmayacak çünkü orada G20 var. Onun kendine göre bir güvenlik ağı var.”
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