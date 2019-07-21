Samanyolu Haber /Ekonomi / 70 bin liraya Mercedes kiraladılar /21 Temmuz 2019 19:16

70 bin liraya Mercedes kiraladılar

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) arka bahçesi" diye nitelenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) eski başkanı Nail Olpak döneminde Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi'ne (DEİK) kiralanan Mercedes'in fiyatı fiyatı 800 bin TL değil, 2,5 milyon TL. Mercedes'e aylık 70 bin TL kira ödendi.

Kayyımın yaptırdığı lüks makam odasının görüntüleri ortaya çıktı!

Bütçe açığı 77 milyar TL'ye yükselirken Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti israfta sınır tanımıyor. 

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) lüks makam arabaları sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı.

600 BİN TL DEĞERİNDEKİ AUDI A6'YI BEĞENMEDİLER

“Av. Selami Yağcı” isimli bir Twitter kullanıcısı DEİK'in resmi Twitter hesabına atıf yaparak şunları paylaştı: "Bu krizde 600 bin TL Audi A6 makam aracının garaja çekilip yerine 800 bin TL Mercedes Benz makam aracının alınmasının ne gibi işletmesel nedenleri olabilir?" 


AKP'NİN ARKA BAHÇESİ MÜSİAD'IN ESKİ BAŞKANLARI

Ticaret Bakanlığı ve DEİK'e yakın kaynaklara göre lüks Mercedes satın alınmadı, kiralandı. 

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) arka bahçesi" diye nitelenen Müstakil  Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) eski başkanı Nail Olpak döneminde DEİK'i kiralanan arabanın fiyatı fiyatı 800 bin TL değil, 2,5 milyon TL. 

DEİK, Mercedes makam arabasına aylık 70 bin TL kira ödedi. 

Odatv'nin iddiasına göre önceki DEİK Başkanı ve eski MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan döneminde alınan Audi'nin mülkiyeti ise DEİK'e ait. 

Diğer yandan yeni lüks Mercedes'in hangi "rent a car" şirketinden kiralandığına dair DEİK herhangi bir beyanat vermedi. 
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