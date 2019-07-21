Türkmenistan Devlet Başkanı hakkında iki iddia

Rus medyasında yer alan iddiaya göre, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov hayatını kaybetti.





Rus medyasında bugün öğleden sonra “flaş" haber olarak Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdımuhammedov’un öldüğünü iddia edildi.





TÜRKMEN MUHALEFETİNE GÖRE ÖLDÜ





Haber, bölgeyi yakından takip eden siyasi analistlerden Aslan Rubayev’in Aşgabat’daki kaynaklarına dayandırıldı. Türkmen muhalif kaynaklar da aynı iddiayı gündeme taşıdı.





ALMANYA'DA TEDAVİ GÖREN ANNESİNİ ZİYARETE GİTTİ





Ancak diğer yandan bir başka muhalif portal “Kroniki Türkenistana” ise, Türkmen liderin annesi Ogulabat Berdımuhammedeva’nın ağır hasta olarak Almanya’da tedavi gördüğünü, kendisinin de ziyaret için 12 Temmuz’da özel uçağıyla gizlice Almanya’ya gittiğini duyurdu.





Gurbangulı Berdımuhammedov’un nerede olduğuna dair 15 Temmuz’dan beri bir açıklama yapılmadı.





O tarihte “yeni kitabını yazmak üzere tatil çıktığı” duyurulmuştu.







İddialara mukabil Türkmenistan hükümeti şu ana kadar herhangi bir resmi bir beyanat vermedi.



