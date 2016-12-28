7 düvel polemiği

ATO Başkanı Gürsel Baran’dan Melih Gökçek’e cevap





Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, seçildikten sonra ilk kez konuştu.





Emine Erdoğan'ın kuzeni Gürsel Baran, yapacakları çalışmalarda iddialı olduklarını söylerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in iddiaları da gündeme geldi. Melih Gökçek oğlu Osman Gökçek'in de başkan adayı olduğu ATO seçimlerini kast ederek, “Yedi düvel Osman'a karşı birleşti” iddialarıyla ilgili olarak, “Bunları okuyacak vaktimiz bile olmadı. Biz işimize bakıyoruz” yanıtını verdi.





Gökçek'in iddialarına ilişkin olarak, “Ülke gerçekten sıkıntı bir dönemden geçiyor. İçeriden ve dışarıdan hem fiziki, hem ekonomik saldırılarla karşı karşıyayız” diyen Baran şöyle devam etti: “Terör belası hepimizin canını yakıyor. Reel kesimin de tüccarın da canını yakıyor. Ülke çok önemli bir sınav veriyor, bir seferberlik yaşıyor. Biz de devletimizin milletimizin seferberliğinde nerede oluruz, onun mücadelesini veriyoruz. Hiç kaybedecek vaktimiz yok, işimize bakıyoruz. Ülkemiz şu anda 7 düvelle uğraşıyor. Biz böyle bir ortamda şahsi işlerimizi gündeme taşıyıp polemik konusu yapmayı hiç istemiyoruz ve doğru bulmuyoruz.”







