"Batıranlar kına yaksın!"







Denizli geçtiğimiz 8 Aralık tarihinde Acıpayam İlçesi’nde yaklaşık 1200 kişinin çalıştığı Aynes süt fabrikasına Cemaat'e yönelik cadı avı kapsamında operasyon düzenledi.





ALANINDA TÜRKİYE'NİN DÖRT BÜYÜK FİRMASINDAN BİRİYDİ







Operasyon kapsamında Türkiye’nin alanında dördüncü büyük şirketi olan kuruluşun yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin ile yönetim kurulu üyeleri eski AKP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Özkan ile Ayhan Batur’un da aralarında bulunduğu toplam 20 kişi gözaltına alındı.





Gözaltına alınanlar, ifadelerinin tamamlanmasının ardından Acıpayam Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 20 kişiden aralarında firmanın patronlarının da bulunduğu 19 kişi tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.





Mahkeme şirketin yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin, yönetim kurulu üyeleri Ayhan Batur, Mehmet Ali Özkan ile Tümay Çalışkan, Suat Hamit Salmaşır, Salih Bilgin, Onur Nayman, Mustafa Bağcı, Metin Tural, Mekke Yassıkaya, Mehmet Uysal, Hüseyin Aktürk, Harun Ekinci, Fatih Dikbakan, Erkan Altındal, Ali Rıza Işık, Alie Öztürk, Eren Yazıcıoğlu ve Hasan Hüseyin Pekdemir’i tutukladı. Tutuklanan yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin, cezaevine götürülürken, “Şirketi batıranlar kına yaksın” dedi.







İŞADAMININ 3 OĞLU DA TUTUKLANDI







Tutuklanan kişilerin arasında bulunan Hasan Hüseyin Pekdemir ile birlikte Pekdemir Marketler Zinciri’nin ortaklarından olan işadamı Cemal Pekdemir’in 3 oğlu da Cemaat Soruşturması kapsamında tutuklanmış oldu.





Daha önce Adnan Pekdemir ile Faruk Pekdemir kardeşler tutuklanmıştı.





Tutuklananlar arasında Mehmet Ali Özkan, daha önce AKP Merkez İlçe Başkanlığı yaptı.





Firma, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda süt dağıtımı ihalesini aldı ve Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki okullarda süt dağıtımını yapmıştı. Bir yıl önce iflas erteleme isteyen firmaya denetçi kayyum ataması da yapılmıştı.





AB'YE İLK SÜT İHRACI





Avrupa Birliği’ne Türkiye’den ilk süt ihracatı izni alan ve AB ülkelerine ihracat yapan birkaç firma arasında yer alan şirket, Rusya’ya süt ihracat izni de almıştı.