Samanyolu Haber /Gündem / 'Yedi düvel Osman'a karşı birleşti' /26 Aralık 2016 15:41

'Yedi düvel Osman'a karşı birleşti'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlu Osman Gökçek’in Ankara Ticaret Odası (ATO) seçimlerini Gürsel Baran’a karşı 86 oyla kaybetmesinin ardından ilk kez konuştu.

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 Oğlu Gökçek’e karşı adeta ‘7 düvelin bir araya geldiğini’ iddia eden Gökçek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun “gelecekte Osman Gökçek’in yerine oynayabileceği” endişesiyle oğluna karşı hareket ettiğini savundu.

Ülke TV’de dün akşam katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gökçek, ATO seçimleriyle ilgili oğlu Osman Gökçek’in kendisinden yardım talebinde bulunmadığını ve yardım etmediğini söyledi. Osman Gökçek’e karşı ittifak kurulduğunu iddia eden Gökçek, “Ben seçimlerde demiştim, 7 düvel bana karşı birleşti diye. ATO’da da 7 düvel, Osman’a karşı birleşti” dedi.

‘OSMAN ANKARA TECRÜBESİ YAŞAMAK İSTİYOR’

Gökçek, seçimlerden önce Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldiklerini iddia ederek  şunları söyledi: “Halbuki Rifat’la ben bu seçimden çok önce konuştum. Osman’ın adaylığı gündeme geldiğinde, bu çocuk sana karşı aday olacak değil. ATO’yu, Ankara’yı sevdiği için bir Ankara tecrübesi yaşamak istiyor ve Ankara’ya da yararlı olacağını düşünüyor. Osman’a ağabeylik yaparsın inşallah, dedim. Fakat o, Osman’ın kendi yerine aday olacağını düşünmüş. Yakın çevresinden öğrendiğim de bu.” 

OSMAN’I SEÇTİRMEMEN, YAKIŞIR DEĞİL’

Gökçek, Hisarcıklıoğlu’nu dost bildiğini ve seçimlerinde kendisine destek verdiğini öne sürdü. Gökçek, “İstikbal kaygısıyla gidip FETÖ’cülerle işbirliği yapıp Osman’ı kalkıp seçtirmemen, yakışır değil” dedi.

Duvar Gazetesi
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