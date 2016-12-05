Samanyolu Haber /Gündem / Melih Başgan filmde niye Erdoğan yok? /05 Aralık 2016 13:55

Melih Başgan filmde niye Erdoğan yok?

ATO seçimlerini kaybeden Osman Gökçek iftira kampanyasına başladı. Gökçek seçim yenilgisine mazaret olarak hazırladığı videoda Fethullah Gülen Hocaefendi'den CHP'ye ve MHP'ye uzanan geniş bir "düşman" listesi yaptı. Ancak ne hikmetse videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan yer almadı. Oysa seçimin galbi Emine Erdoğan'ın kuzeni Gürsel Baran olmuştu. Şimdi Melih Gökçek'e ve oğluna sormak gerekiyor: Gülen ve diğerleri oğluna karşı Erdoğan'la aynı safta mı yer aldı? Yer aldıysa videoda niye Erdoğan yok?

Melih Başgan filmde niye Erdoğan yok?

Erdoğan niye videoda yok?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek ile Emine Erdoğan’ın kuzeni Gürsel Baran'ın yarıştığı Ankara Ticaret Odası (ATO) seçimlerinde kazanan Baran oldu.

Gürsel Baran seçimde 188 meclis üyesinden 100'ünün oyunu alarak ATO Başkanı seçildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek ise 86 oyda kaldı, iki oy geçersiz sayıldı.

ATO Başkanlığını kaybetmek, Gökçek kanadında önce şaşkınlığa ardından ise saçma sapan iftiraların yapıldığı paniğe neden oldu. Gökçek'in ekibi sosyal medyada “Bu film burda bitmez” hashtag'iyle bir videoyu paylaşıma soktu. 

Videoda; Sözcü, Cumhuriyet ile Odatv’nin de içinde olduğu yayın organlarının, siyasetçilerin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Fethullah Gülen'in ATO seçimlerini kazandığı iması yapıldı. Yani Emine Erdoğan’ın kuzeni Gürsel Baran başta olmak üzere Osman Gökçek’e oy vermeyen tüm ATO üyeleri Erdoğan destekçisi ilan edildi. 



EMİNE ERDOĞAN VE FETHULLAH GÜLEN VURGUSU!

Söz konusu video, Gökçeklerin televizyonu Beyaz TV’de de çalışan spor yorumcusu Ertem Şener başta olmak üzere Osman Gökçek’in adamları tarafından paylaşıldı. Osman Gökçek’in ekibi, ATO seçimini kazanan Emine Erdoğan'ın kuzeni Gürsel Baran'ı ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la Fethullah Gülen’i ‘aynı cephede’ göstermiş oldu. Ama Osman Gökçek videoya Erdoğan'ı koymaya cesaret edemedi. 
<< Önceki Haber Melih Başgan filmde niye Erdoğan yok? Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:00:37