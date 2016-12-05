Melih Başgan filmde niye Erdoğan yok?

Erdoğan niye videoda yok?





Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek ile Emine Erdoğan’ın kuzeni Gürsel Baran'ın yarıştığı Ankara Ticaret Odası (ATO) seçimlerinde kazanan Baran oldu.







Gürsel Baran seçimde 188 meclis üyesinden 100'ünün oyunu alarak ATO Başkanı seçildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek ise 86 oyda kaldı, iki oy geçersiz sayıldı.





ATO Başkanlığını kaybetmek, Gökçek kanadında önce şaşkınlığa ardından ise saçma sapan iftiraların yapıldığı paniğe neden oldu. Gökçek'in ekibi sosyal medyada “Bu film burda bitmez” hashtag'iyle bir videoyu paylaşıma soktu.





Videoda; Sözcü, Cumhuriyet ile Odatv’nin de içinde olduğu yayın organlarının, siyasetçilerin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Fethullah Gülen'in ATO seçimlerini kazandığı iması yapıldı. Yani Emine Erdoğan’ın kuzeni Gürsel Baran başta olmak üzere Osman Gökçek’e oy vermeyen tüm ATO üyeleri Erdoğan destekçisi ilan edildi.













EMİNE ERDOĞAN VE FETHULLAH GÜLEN VURGUSU!





Söz konusu video, Gökçeklerin televizyonu Beyaz TV’de de çalışan spor yorumcusu Ertem Şener başta olmak üzere Osman Gökçek’in adamları tarafından paylaşıldı. Osman Gökçek’in ekibi, ATO seçimini kazanan Emine Erdoğan'ın kuzeni Gürsel Baran'ı ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la Fethullah Gülen’i ‘aynı cephede’ göstermiş oldu. Ama Osman Gökçek videoya Erdoğan'ı koymaya cesaret edemedi.