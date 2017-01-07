400'den fazla akaryakıt istasyonu kamulaştırıldı

Meksida’da yılbaşında benzin fiyatlarında yapılan yüzde 20’lik zam sonrası ülke genelinde başlayan işgal eylemlerinde biri polis 5 kişi hayatını kaybetti.
Çarşamba gününden bugüne 31 eyaletin 22’sinde devam eden eylemlerde 400’den fazla yakıt istasyonu ve süpermarketin kamulaştırıldı. Polis eylemlerde şu ana kadar 987 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Halk, benzin fiyatlarına 1 Ocak itibarıyla gelen yüzde 20’lik zammın geri alınmasını talep ediyor.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Nuevo Leon eyaletinin başkenti ve ülkenin üçüncü büyük kenti Monterrey’de 10 bin gösterici zamları protesto etti. Kentte maskeli grupların, halka saldırması sonucu çatışma çıktı. Hükümet binalarını tahrip ettiği bildirildi.
Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, benzin fiyatlarına yapılan zammın uluslararası fiyat artışının sonucu olduğunu söylemiş, zammın ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik “zor ama gerekli” bir adım olduğunu belirtmişti. Meksika’da zammın ardından benzinin litresi 90 sentten satılıyor. Ülkede günlük asgari ücret 4 dolar civarında.
5 kişi hayatını kaybetti
Başkent Meksiko’nun kuzeyindeki Hidalgo eyaletine bağlı Ixmiquilpan şehrinde polisle protestocular arasında çıkan çatışmada iki gösterici hayatını kaybetti.
Meksika Körfezi kıyısındaki Veracruz şehrinde de eylemci iki kişinin kimliği bilinmeyen şahıslar tarafından vurulduğu bildirildi. Veracruz Valisi Miguel Angel Yunes, eyalette güvenlik tedbirlerinin arttırıldığını kaydederek halen 300 şüphelinin adli kovuşturma için gözaltında olduğunu belirtti.
?Başkent Meksiko’da ise bir bezin istasyonundaki kamulaştırmayı engellemek isterken otomobilin çarptığı bir polis memuru hayatını kaybetmişti.
Böylece ülke genelindeki olaylarda doğrulanan can kaybı sayısı beşe yükseldi.