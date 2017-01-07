400'den fazla akaryakıt istasyonu kamulaştırıldı

5 kişi hayatını kaybetti

Başkent Meksiko’nun kuzeyindeki Hidalgo eyaletine bağlı Ixmiquilpan şehrinde polisle protestocular arasında çıkan çatışmada iki gösterici hayatını kaybetti.

Meksika Körfezi kıyısındaki Veracruz şehrinde de eylemci iki kişinin kimliği bilinmeyen şahıslar tarafından vurulduğu bildirildi. Veracruz Valisi Miguel Angel Yunes, eyalette güvenlik tedbirlerinin arttırıldığını kaydederek halen 300 şüphelinin adli kovuşturma için gözaltında olduğunu belirtti.





?Başkent Meksiko’da ise bir bezin istasyonundaki kamulaştırmayı engellemek isterken otomobilin çarptığı bir polis memuru hayatını kaybetmişti.





Böylece ülke genelindeki olaylarda doğrulanan can kaybı sayısı beşe yükseldi.



