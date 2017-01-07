'15 Temmuz Gazisi' ünvanı verilen polise KHK ile ihraç!





Dün yayımlanan KHK'da Murat Ellibeş'in ismi de yer aldı. Komiser yardımcısı Murat Ellibeş, meslekten ihraç edildi. 15 Temmuz gecesi girdiği çatışma sonrası yaralanan ve kahraman ilan edilen Murat Ellibeş’in neden ihraç edildiği ise tam anlamıyla muamma.

















İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Gölcüklü komiser yardımcısı Murat Ellibeş, darbe girişimi sırasında rehin alınan polis arkadaşlarını kurtarmak isterken askerler tarafından piyade tüfeğiyle vurulmuştu. Karnına isabet eden kurşunla yaralanan Ellibeş, İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre tedavi görmüştü. 3 gün hastanede tedavi altında tutulan Ellibeş, taburcu edildikten sonra Gölcük’e gelmiş, burada da kahraman gibi karşılanmıştı.