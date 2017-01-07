Samanyolu Haber /Gündem / '15 Temmuz Gazisi' ünvanı verilen polise KHK ile ihraç! /07 Ocak 2017 17:31

'15 Temmuz Gazisi' ünvanı verilen polise KHK ile ihraç!

15 Temmuz'da rehin alınan polis arkadaşlarını kurtarmak isterken askerler tarafından piyade tüfeğiyle vurularak yaralan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Gölcüklü komiser Murat Ellibeş meslekten ihraç edildi.

15 Temmuz'ta 'Gazi' olan polis konvoyla evine götürülmüştü, KHK ile ihraç edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Gölcüklü komiser yardımcısı Murat Ellibeş, darbe girişimi sırasında rehin alınan polis arkadaşlarını kurtarmak isterken askerler tarafından piyade tüfeğiyle vurulmuştu. Karnına isabet eden kurşunla yaralanan Ellibeş, İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre tedavi görmüştü. 3 gün hastanede tedavi altında tutulan Ellibeş, taburcu edildikten sonra Gölcük’e gelmiş, burada da kahraman gibi karşılanmıştı. 

Dün yayımlanan KHK'da Murat Ellibeş'in ismi de yer aldı. Komiser yardımcısı Murat Ellibeş, meslekten ihraç edildi. 15 Temmuz gecesi girdiği çatışma sonrası yaralanan ve kahraman ilan edilen Murat Ellibeş’in neden ihraç edildiği ise tam anlamıyla muamma.




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