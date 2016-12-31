Vatandaş jeneratör için benzin kuyruğunda

İstanbulluları 3 gündür zor durumda bırakan elektrik kesintilerinin bugün de devam edeceği duyuruldu. BEDAŞ tarafından yapılan yeni duyuruya göre 31 Aralık'ta da elektrik kesintileri devam edecek. Küçükçekmece, Sarıyer, Esenyurt gibi pek çok ilçede kesintiler olacak.
Birçok ilçede yaşanan elektrik kesintilerinin gerekçesi olarak "hava şartları" gösterilmişti.
VATANDAŞ JENERATÖR İÇİN BENZİN KUYRUĞUNDA
İstanbul'daki çalışma hayatını da olumsuz etkileyen elektrik sıkıntısı, İkitelli'deki sanayi bölgesinde ilginç görünütlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Çalışanlar, iş yerlerindeki jeneratörler için benzin kuyruğunda görüntülendi. Twitter'da bir kullanıcı tarafından paylaşılan fotoğraf, defalarca paylaşıldı.