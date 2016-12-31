Vatandaş jeneratör için benzin kuyruğunda

İstanbulluları 3 gündür zor durumda bırakan elektrik kesintilerinin bugün de devam edeceği duyuruldu. BEDAŞ tarafından yapılan yeni duyuruya göre 31 Aralık'ta da elektrik kesintileri devam edecek. Küçükçekmece, Sarıyer, Esenyurt gibi pek çok ilçede kesintiler olacak.





Birçok ilçede yaşanan elektrik kesintilerinin gerekçesi olarak "hava şartları" gösterilmişti.



