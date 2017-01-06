Samanyolu Haber /Dünya / Ekonomik krize giren ülkede yaşananlar şok etti /06 Ocak 2017 13:13

Ekonomik krize giren ülkede yaşananlar şok etti

Meksika'da benzin fiyatlarına gelen zammın protestoları devam ederken yağmacılar yüzlerce marketi talan etti. Dükkan ve marketleri yağmalayanlar böyle görüntülendi.

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Artan benzin fiyatları için Meksika'da başlayan eylemler kontrolden çıktı. Çıkan olaylardan en az 300 dükkan yağmalanırken 700'den fazla kişi gözaltına alındı.

Olaylarda biri polis memuru iki kişi hayatını kaybederken yaşanan yağma olayları böyle görüntülendi. Yağmacılar televizyondan meyve suyuna kadar her türlü ürüne saldırdılar.

Ölen polis memurunun Meksiko'daki bir gaz istasyonunda soygunu önlemeye çalışırken hayatını kaybettiği açıklandı.

Veracruz'a bağlı Gulf Coast kentinde bir dükkan yağmalanırken bir kişi çalışanların sürdüğü kamyonetin altında kaldı.

Anayolları kapatan protestocular benzin istasyonlarını, marketleri basıyor.

Hükümet, geçen hafta zengin kesimlerin haksız kazanç elde etmesine olanak tanıdığı gerekçesiyle benzin ve mazot fiyatlarındaki sübvansiyon özelliği taşıyan düzenlemelere son vermişti.

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