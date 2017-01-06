Ekonomik krize giren ülkede yaşananlar şok etti

Artan benzin fiyatları için Meksika'da başlayan eylemler kontrolden çıktı. Çıkan olaylardan en az 300 dükkan yağmalanırken 700'den fazla kişi gözaltına alındı.







Olaylarda biri polis memuru iki kişi hayatını kaybederken yaşanan yağma olayları böyle görüntülendi. Yağmacılar televizyondan meyve suyuna kadar her türlü ürüne saldırdılar.

