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3 dakikada Tehdit
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06 Kasım 2017 12:39
3 dakikada Tehdit
Ahmet Bozkuş 'Bir belediye başkanımızın ailesiyle tehdit edildiğini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım.' diyerek başladı anlatmaya
3 dakikada TEHİT
Ahmet Bozkuş You Tube kanalında son dönemde tehditle istifa ettirilen AKP Belediye Başkanları konusunu anlatan bir video yayınladı
'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'
3 dakikada İTİRAF...
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