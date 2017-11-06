Samanyolu Haber /Gündem / 3 dakikada Tehdit /06 Kasım 2017 12:39

3 dakikada Tehdit

Ahmet Bozkuş 'Bir belediye başkanımızın ailesiyle tehdit edildiğini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım.' diyerek başladı anlatmaya

3 dakikada TEHİT

Ahmet Bozkuş You Tube kanalında son dönemde tehditle istifa ettirilen AKP Belediye Başkanları konusunu anlatan bir video yayınladı
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3 dakikada TEHİT

3 dakikada TEHİT

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