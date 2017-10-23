Samanyolu Haber
'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Medya
/
'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'
/
23 Ekim 2017 11:21
'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'
Ahmet Bozkuş 3 dakika serisine devam ediyor.
'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'
İşte 3 dakikada diplomasi dersi!
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'
Sonraki Haber >>
Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!
Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!
Beyaz TV'den Akit'çilere: Bu haberi size yedirtmezsem namerdim
Akit TV'nin “Melih Gökçek CHP'ye geçiyor” haberi üzerine, Melih Gökçek'in Beyaz TV sunucusu...
Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok
Yoan Bourgeois bir akrobat, aktör, jonglör ve dansçı. Angers Çağdaş Dans Merkezi ile dönüşümlü...
Gökçek'in kanalından Akit'e: Bunu size yedirtmezsem namerdim, AK-İT TV
Akit TV'nin “Melih Gökçek CHP'ye geçiyor” haberi üzerine, Melih Gökçek'in Beyaz TV sunucusu...
Bartın Emniyetinden yeni işkence haberleri...
OHAL Türkiyesi'nde patlayan işkence vakalarından adı sıkça gündeme gelen Bartın Emniyeti ile...
İşte İstanbul'un en batık projesi... 2 dediler 5 yıl oldu hala bitmedi
2013 yılında kapandığında 2 yıl içinde bitirileceği açıklanan ancak yaşanan sorunların ardından...
Unutma! Türkiye'de 668 Bebek hiç bir şeyden habersiz cezaevinde büyüyor...
Ardında bin bir soru işareti bırakıp giden kanlı darbe girişimi, siyasi arenada ‘lütuf’ makamına...
Trump Green Card sistemini değiştiriyor
Göçmenlere yönelik yasaları ve uygulamalarıyla gündemden düşmeyen Başkan Donald Trump, iki Cumhuriyetçi...
Devletin ilçedeki tek yurdunu, İlim Yayma Cemiyeti'ne verdiler
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim döneminde açılması planlanan erkek...
Reza Zarrab'ı istemek için bu sefer Binali Yıldırım gidecek!
ABD-Erdoğan arasındaki Rıza Zarrab krizi devam ediyor.
'Bursa Belediye Başkanı istifa etmeyeceğini Erdoğan'a iletti'
AKP'yle ilgili haberlerde ilk müracaat edilen isim haline gelen ancak öngörüleri genellikle doğru...
Necati Şaşmaz'a 'Kurtlar Vadisi' şoku...
Bu yıl 54. kez düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında gösterilen 'Kurtlar Vadisi...
Tweet
Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok
Beyaz TV'den Akit'çilere: Bu haberi size yedirtmezsem namerdim
'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'
Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..
Esarette Doğan Bebekler
Pilotların zor anları
Tren bekleyen kadını raylara itti
Aman ihmal etmeyin!
Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!
Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Bir tişört giydi 5 yıla kadar hapis isteniyor..
Bu kadar da olmaz! Bakın KHK mağdurları nasıl açlığı mahkum ediliyor!
Hizmet insanı süreçte neler kazandı?
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
13:45:53