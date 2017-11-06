Samanyolu Haber /Gündem / Yeni ankete göre AKP %40'ın altında, MHP Meclis dışı /06 Kasım 2017 13:13

Yeni ankete göre AKP %40'ın altında, MHP Meclis dışı

Sonar’ın anketine göre AKP’nin oy oranı yüzde 38.51, İyi parti ve HDP barajın üstünde, MHP altında.

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26 ilde 3 bin kişiyle görüşülerek yapılan ankette hata payı +/- yüzde 1.73 olarak belirlendi. Anketin yapıldığı tarih ise 1-6 Kasım.

Buna göre kararsız seçmenler partilere oy oranına göre dağıtıldığında bugün seçim olsa AKP yüzde 38.51, CHP yüzde 23.50, İYİ Parti yüzde 16.06, HDP yüzde 10.33, MHP yüzde 7.78, diğer partiler yüzde 3.82 oranında oy alıyor.

Sonar’ın anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra çıkan sonuçta İYİ Parti çıkış yaparken, HDP de barajın üstünde oyunu koruyor.

Kararsız dağıtılmadan ise oy oranları şöyle: AKP yüzde 34.3, CHP yüzde 20.9, İYİ Parti yüzde 14.3, HDP yüzde 9.2, MHP yüzde 6.9, diğer  yüzde 3.4, kararsızlar 10.9.

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