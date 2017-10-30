Samanyolu Haber /Gündem / 3 dakikada İTİRAF... /30 Ekim 2017 08:47

3 dakikada İTİRAF...

Ahmet Bozkuş, ihanetin itirafını bile alkışlayan kitleyi anlattı.

3 dakikada İTİRAF...

İtiraf etmek hiç bu kadar kazançlı olmamıştı. 3 Dakikada anlatmak mümkün olmadı biraz uzun sürdü…


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