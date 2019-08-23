Seneye yine seçim var: YSK iddiaları tek tek inceliyor

Türkiye 31 Mart'ta 50 bin 300 muhtar için oy kullanırken, seçimden kısa bir süre sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yeni seçilen muhtarlarla ilgili itiraz yağmaya başladı.





Dosyalar incelendiğinde, bazı muhtarların, 'okur-yazar olma, 6 aydan beri aynı mahallede oturma, bir yılın üzerinde ceza almamış olma' gibi şartları taşımadığı ortaya çıktı.





7 HAZİRAN 2020'DE ARA SEÇİM YAPILACAK





Hürriyet'in haberine göre, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyeti Seçimi Hakkındaki Kanun'a göre bu şartları taşımaları gerektiği halde muhtarların aday olduklarında, buna ilişkin belge verme zorunluluğu bulunmuyor.





İstismarın artması üzerine yasal düzenlemeye gidilme kararı alındı. Bu muhtarlıklar için 7 Haziran 2020'de ara seçim yapılacak.





Yeniden seçilen muhtarların, adaylık süreçlerinde seçim kurullarına önceden başvurmaları gerekmiyor. İsteyenler aday olmak istedikleri mahallede kampanya yürütürken, seçim günü de mahallede oy kullanılan sandıklara kendi isimlerinin yazılı olduğu pusulaları bırakıyor.





Seçmen istediği adayın isminin yazılı olduğu pusulayı zarfa koyuyor.





MAAŞ, TALEBİ ARTTIRDI





Yetkililer, muhtarların son yıllarda maaş başta olmak üzere birçok sosyal hakka sahip olması sebeiyle büyük bir yarış yaşanmaya başlandığını bildirdi.





Bu yarış, beraberinde bazı sıkıntılan da getirdi. Yasada belirtilen zorunlulukları önceden ispat etme şartı olmaması nedeniyle bu avantajlar sürecin istismar edilmesine neden oldu.





ARASEÇİME ALTERNATİF





İlk kez Yüksek Seçim Kurulu'na yoğun bir itiraz başvurusu yapıldı.





31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin akabinde muhtarlarla ilgili 6 bin itiraz dosyası YSK'ya ulaştı. Bunlardan 3 binin yeni seçilen muhtarın yasadaki şartları taşımadığı yönünde oldu.





Muhtarlar hakkında, 'okuma yazma bilmediği, seçimden 6 ay önce ikametgâhını muhtar olduğu yere taşıdığı, adli sicilinin temiz olmadığı, bir yılın üzerinde cezası bulunduğu' şeklinde şikâyetler olduğu tespit edildi.





Kaymakamlıklar üzerinden yapılan itirazlar, YSK tarafından incelemeye alındı. Dosyaların çokluğu nedeniyle karar sürecinin zaman alacağı belirtildi. YSK, bu itirazların ardından boşalan muhtarlık koltukları için 7 Haziran 2020'de ara seçim yapmayı planlıyor.





Ayrılan muhtarların yerine görevi seçime kadar birinci sırada seçilen aza üstleniyor ve imza yetkisi o kişiye devrediliyor.





MEVZUAT DEĞİŞECEK





Ancak YSK, bu konunun istismara açık hale gelmesi sebebiyle mevzuat değişikliğine gitme kararı aldı. İtiraz edilmeyen yerlerde, seçilme yeterliliği taşımayan kişilerin beş yıl boyunca muhtarlık yapıp maaş almasının önlenmesi için sistem değiştirilecek.





Ayrıca yapılacak düzenlemeyle muhtarlik ara seçimleri de kaldırılacak. Bu çerçevede, muhtarlara mazbata verilmeden önce seçilme yeterliliği taşıyıp taşımadıklarını ispat etmeleri istenecek.





Yeterliliği taşımayanlara mazbata verilmeyecek. Mazbata verilmediği andan itibaren, en çok oyu alan ve şartları taşıyan ikinci muhtar adayı görevlendirilecek.





Kanuna göre mazbata verildikten sonra görev iptal edilirse, seçime gidilmesi zorunlu oluyor. Bu sistemle ara seçime gitme mecburiyeti de kalkacak.