Samanyolu Haber /Gündem / Erken seçim de olsa Babacan partisi sonbaharda kurulacak /09 Ağustos 2019 09:02

Erken seçim de olsa Babacan partisi sonbaharda kurulacak

AKP'ye alternatif olma amacıyla yeni bir siyasi parti kurma hazırlıkları içinde olan Ali Babacan, 8 Ağustos Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, arkadaşları ile birlikte parti kurma çalışmalarına başladıklarını duyururken, Babacan'ın mesajlarının satır araları da analiz edilmeye başlandı.

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Bugüne kadar ete kemiğe bürünmüş bir halde seçmenin karşısına çıkmaktan imtina eden başta Abdullah Gül olmak üzere, Ali Babacan ve ekibiyle ilgili, "Artık zamanı geldi" yorumları yapılırken, kimi uzmanlar ise Babacan'ın farklı bir lider adayı olduğunu ancak iş dünyası başta olmak üzere kritik çevrelerle görüşmeler sürdürdüğüne dikkat çekti.

DW Türkçe'de, Babacan'ın yazılı açıklaması üzerine bir analiz kaleme alan Murat Sabuncu, "Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşmak için son derece önemli olduğunu düşündüğümüz çalışmaları arkadaşlarımızla beraber başlatmış bulunmaktayız" duyurusunun altını çizdi.

Gül ve Babacan'a yakın kaynaklarla konuştuğunu dile getiren Sabuncu, yazılı açıklamanın zamanlaması ile ilgili, "Bir süredir partinin kurulmayacağına, böyle bir hareket olsa bile kamuoyunda karşılık bulmayacağına dair dezenformasyon çalışmaları yapılıyordu. Açıklama ile hem irade ortaya kondu hem de katkı vermek isteyen her görüşten çok sayıda insan olduğunun altı çizildi" yorumunu aktardı.

Sabuncu, iki isme yakın kaynakların, Gül-Babacan partisi için eylül ayına işaret ettiğini aktardı.

Babacan'a desteğin şu an 'AKP'nin küskünleri' hareketi görüntüsü verdiği belirtilirken, yeni partiye yakın kaynaklar, AKP'li oranının en fazla üçte bir oranında kalacağının hesaplandığını, esas niyetin ise merkeze oturacak bir parti olmasının amaçlandığını kaydetti. 

Babacan ile ilgili analistlerin de farklı görüşleri mevcut. Bir uzman, Babacan'ın açıklamasını, "Ülkenin umudu olacağı iddiasındaki bir lider adayından potansiyel seçmenine mektuplar … Hiç böyle bir diyalog yolu olabilir mi? Kendisi ya da hareketin sözcüsünün artık ortaya çıkıp ete kemiğe bürünmüş bir şekilde konuşması lazım" şeklinde yorumlarken, bir başka analist ise, Babacan için, "Babacan farklı bir lider adayı. Tam hazır hissetmeden ortaya çıkmak istemiyor. Ama şunu biliyorum ki başta iş dünyası pek çok kritik isimle görüşmeler sürdürüyor. Kendisi ve ekibi…" tespitinde bulundu.
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