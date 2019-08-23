Davutoğlu ve ekibi Mahçupyan’ın evinde toplandı

Bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Başkanlığı’nı yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde parti binasını tuttuğu belirtilen Ahmet Davutoğlu’nun Burgazada’da birtakım görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.





Yeni parti girişimi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da hedef aldığı Davutoğlu’nun geçtiğimiz günlerde parti binasını tuttuğu belirtilmişti. Ahmet Davutoğlu’nun dün de bazı görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Odatv’de yer alan habere göre, Davutoğlu, Burgazada’da eski danışmanı Etyen Mahçupyan’ın evinde geçirdi.





Burada önemli görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilen Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti için son düzenlemeleri yapmaya başladığı iddia edildi. Eski Başbakanı evinde ağırlayan Mahçupyan ise görüşmenin bir aile ziyareti olduğunu savunurken, siyasi bir görüşme olmadığını dile getirdi.



