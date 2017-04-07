2004'teki MGK'daki Hizmet Hareketini bitirme planı iddianamede

15 Temmuz çatı iddianamesinde savcı, Hizmet Hareketi ile mücadele edilmesi gerekir kararının ‘2004’teki MGK’da alındığını’ yazarak kayıtlara resmi olarak geçirdi. AKP iktidarının Hizmet Hareketi’ne yönelik komplo operasyonlarının miladının ’17 Aralık 2013” savunması da çöktü. Savcı iddianameye, 2004 MGK kararını da ekledi.





Cumhuriyet’in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırlanan çatı iddianamenin satır aralarında yer alan çarpıcı bir bilgi yer aldı. İddianamede, “Milli Güvenlik Kurulu, 25 Ağustos 2004 günü yaptığı toplantıda, ‘Fethullah Gülen grubunun faaliyetlerine karşı alınması gerekli tedbirler’ başlığı altında, Nurculuk ve Fethullah Gülen grubuna ait kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi için 15 ayrı karar almıştır” şeklinde ifade kullandı.





15 Temmuz darbe girişiminin Genelkurmay Başkanlığı’nda yaşananları anlatan iddianameyi görevden alınan Ankara Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen’in yazdı. İddianamenin başka bir bölümünde de 2004 tarihli MGK kararına atıf yapılırken, bu toplantıda “yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerine karşı bir eylem planı hazırlanmasının uygun görüldüğü” ve bu konudaki tavsiye kararının hükümete bildirilmesine karar verildiğine dikkat çekildi.





Ayrıca haberde iddianameyi yazan Ankara Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen’im bu ifadelerin İktidarın siyasi sorumluluğuna işaret ettiği için görevden alındığı iddia edildi