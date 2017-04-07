Samanyolu Haber /Gündem / 2004'teki MGK'daki Hizmet Hareketini bitirme planı iddianamede /07 Nisan 2017 09:53

2004'teki MGK'daki Hizmet Hareketini bitirme planı iddianamede

15 Temmuz iddianamesinde AKP'lilerin kabul etmedikleri 2004'teki MGK, Gülen grubunun faaliyetlerinin engellenmesi için kararları da yer aldı.

SHABER3.COM

15 Temmuz çatı iddianamesinde savcı, Hizmet Hareketi ile mücadele edilmesi gerekir kararının ‘2004’teki MGK’da alındığını’ yazarak kayıtlara resmi olarak geçirdi. AKP iktidarının Hizmet Hareketi’ne yönelik komplo operasyonlarının miladının ’17 Aralık 2013” savunması da çöktü. Savcı iddianameye, 2004 MGK kararını da ekledi.

Cumhuriyet’in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırlanan çatı iddianamenin satır aralarında yer alan çarpıcı bir bilgi yer aldı. İddianamede, “Milli Güvenlik Kurulu, 25 Ağustos 2004 günü yaptığı toplantıda, ‘Fethullah Gülen grubunun faaliyetlerine karşı alınması gerekli tedbirler’ başlığı altında, Nurculuk ve Fethullah Gülen grubuna ait kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi için 15 ayrı karar almıştır” şeklinde ifade kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin Genelkurmay Başkanlığı’nda yaşananları anlatan iddianameyi görevden alınan Ankara Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen’in yazdı. İddianamenin başka bir bölümünde de 2004 tarihli MGK kararına atıf yapılırken, bu toplantıda “yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerine karşı bir eylem planı hazırlanmasının uygun görüldüğü” ve bu konudaki tavsiye kararının hükümete bildirilmesine karar verildiğine dikkat çekildi.

Ayrıca haberde iddianameyi yazan Ankara Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen’im bu ifadelerin  İktidarın siyasi sorumluluğuna işaret ettiği için görevden alındığı iddia edildi 
<< Önceki Haber 2004'teki MGK'daki Hizmet Hareketini bitirme planı iddianamede Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:14:49