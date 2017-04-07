Bahara girdik Aman kendinize dikkat edin

İnsan vücudunu olumsuz yönde etkileyen değişken bahar havaları, sağlıklı düşünmeyi de engelliyor. Uzmanlar, bahar aylarının evlilik, boşanma, ayrılık ve iş değişikliği gibi önemli kararlar için uygun bir mevsim olmadığını söylüyor.





Yağmurlu havalarda dışarıda negatif iyonlar çok fazla olduğu için insanlar depresif ve durgun bir hale bürünüyor. Güneşli havalarda ise havadaki pozitif iyonlar insanlara neşe ve heyecan verir. Ruh halindeki bu hızlı değişiklikler doğru karar vermeyi engelleyeceği için havaların dengesiz seyrettiği Mart ayında ve Nisan ayının ilk günlerinde evlilik, ayrılık ve iş değişikliği gibi önemli kararları vermemek gerekiyor. Bu kararları özellikle kıştan bahara geçiş döneminde almamak gelecekte pişman olmamak adına büyük önem taşıyor.





DÜZENLİ KAHVALTI YAPMAYANLAR RİSK ALTINDA





Özellikle bu havalarda düzenli kahvaltı şart. Son dönemde iş dünyasında kahve içip işe gitmek gelenek haline geldi. Kahvenin enerji verdiği düşünülüyor. Halbuki kahve, kafein içerdiği için dikkati artırsa bile vücuda enerji vermez. Aksine sabahları sadece bir kahve içip işe başlayanlarda kalp çarpıntısı, gastrit ve mide krampları görülebilir. İş yerinde de stres varsa, gergin ve mide kramplı bir gün kaçınılmaz olur.





MUTLAKA GÜNDE 2-3 LİTRE SU İÇİN





Kahvaltının yanı sıra yeterli miktarda sıvı almak çok önemli. Günde 2- 3 litre su tüketilmeli. Çünkü vücudumuzda ısıyı kontrol eden sistem sıvıdır. Ayrıca çok sıcaklarda vücut hararetini düşürmek için su içmek lazım. Ayran ve soda gibi soğuk içecekler de tercih edilebilir. Sıcak havalarda vücut sodyum ve potasyum kaybeder terleme yoluyla. Sodyum ve potasyum ihtiyacı için tuzlu ayran veya maden suyu içilebilir.





TURP VE DOMATES BAĞIŞIKLIK İÇİN ÖNEMLİ





Domateste bulunan selenyum ve likopen bir antikanserojen ve bağışıklık sistemini koruyan maddelerdir. Kanserleşmeye yakın hücreleri yakalar ve öldürür. Turp, karpuz, kırmızıbiber de bağışıklık sistemi ve kalp için önemli sebzelerdir. Bağışıklık sistemi için biraz da manganez, bakır, çinko gibi maddelere ihtiyacımız var. Bunları da fındık, fıstık ve ceviz gibi kuru yemişleri yiyerek alabiliriz.