Samanyolu Haber /Gündem / 17 aydır tutuklu 20 gazeteciye tahliye yok /05 Aralık 2017 19:06

17 aydır tutuklu 20 gazeteciye tahliye yok

17 aydır tutuklu olan 20 gazetecinin tahliye talepleri reddedildi. Mahkeme Atiila Taş ve Murat Aksoy'un duruşmadan vareste tutulmasına karar verdi. Duruşma 6 Şubat'a ertelendi

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İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci gününe 20 tutuklu gazeteci ile aralarında Atilla Taş’ın da bulunduğu 6 tutuksuz sanık katıldı. 

Duruşmada 7 tanık dinleyen mahkeme heyeti daha sonra tutuklu gazetecilerin taleplerini aldı. Tutuklu gazeteciler 17 aya yakın tutuklu olduklarını anlatıp teker teker tahliye taleplerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Atilla Taş, Davut Aydın ve Murat Aksoy ise duruşmalardan vareste tutuldular. Mahkeme heyeti, firari sanıklar Said Sefa ile Bülent Ceyhan hakkındaki yakalama kararını tekrar ederek duruşmayı 6 Şubat 2018’e erteledi.
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