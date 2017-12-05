Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab siyasi bağlantılarından söz ediyor /05 Aralık 2017 19:17

Zarrab siyasi bağlantılarından söz ediyor

Reza Zarrab , New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde tanık olarak ifade vermeyi sürdürüyor.

Best of Reza Zarrab

Reza Zarrab , New York’ta görülen ’Atilla’ya karşı ABD davası’nın 6. gününde  beşinci kez hakim karşısında.

Mahkeme Zarrab'ın cezaevinden yaptığı bir telefon konuşması hakkındaki gizlilik kararını kaldırdı. Duruşmanın başında Zarrab'ın  'Bunlar siyasi bağlantıları bulunan avukatımla benim mesajlaşmalarım” dediği tapeler açıklandı 

AKP 'ye yakın olan mesajlaşılan avukatın adı Mustafa Doğan İnal olarak açıklandı. Zarrab'a siyasi konularda destek olan Avukat Mustafa Doğan İnal, Hidayet Karaca'ya kurulan kumpasta Tahşiye Davasında El Kaideye yakın olduğu ileri sürülen Mehmet Doğan'ın da avukatı .

Zarrab ile Avukatı arasındaki yazışmaların Halkbank ve İran ile yapılan ticaretle ilgili olduğu sanılıyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zarrab siyasi bağlantılarından söz ediyor Sonraki Haber >>

Cezaevinde hasta tutukluya işkence

Cezaevinde hasta tutukluya işkence

Zarrab'ın yakınları gözaltına alınıyor

Zarrab'ın yakınları gözaltına alınıyor

Halk oyunları ekibi Macaristan'a iltica etti

Halk oyunları ekibi Macaristan'a iltica etti

New York Times'a göre Sarraf'ın şu ana kadar söylediği en ilginç 5 şey

New York Times'a göre Sarraf'ın şu ana kadar söylediği en ilginç 5 şey

Hapisteki bebekler için Afrika'dan ses var

Hapisteki bebekler için Afrika'dan ses var

Evi aranan eski Cumhurbaşkanı intihar için çatıya çıktı

Evi aranan eski Cumhurbaşkanı intihar için çatıya çıktı

Sosyal medya Bahçeli'nin Reza ile ilgili u dönüşünü konuşuyor

Sosyal medya Bahçeli'nin Reza ile ilgili u dönüşünü konuşuyor

Bir kaçışın öyküsü...

Bir kaçışın öyküsü...

Bunlara inanmak demek...

Bunlara inanmak demek...

Zarrab Davasının Cemaatle ne ilgisi var?

Zarrab Davasının Cemaatle ne ilgisi var?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:15:30