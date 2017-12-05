Zarrab siyasi bağlantılarından söz ediyor





Mahkeme Zarrab'ın cezaevinden yaptığı bir telefon konuşması hakkındaki gizlilik kararını kaldırdı. Duruşmanın başında Zarrab'ın 'Bunlar siyasi bağlantıları bulunan avukatımla benim mesajlaşmalarım” dediği tapeler açıklandı





AKP 'ye yakın olan mesajlaşılan avukatın adı Mustafa Doğan İnal olarak açıklandı. Zarrab'a siyasi konularda destek olan Avukat Mustafa Doğan İnal, Hidayet Karaca'ya kurulan kumpasta Tahşiye Davasında El Kaideye yakın olduğu ileri sürülen Mehmet Doğan'ın da avukatı .





Zarrab ile Avukatı arasındaki yazışmaların Halkbank ve İran ile yapılan ticaretle ilgili olduğu sanılıyor.



Reza Zarrab , New York’ta görülen ’Atilla’ya karşı ABD davası’nın 6. gününde beşinci kez hakim karşısında.