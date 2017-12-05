Zarrab'ın en büyük hatası... Belgesi paylaşıldı...

Dünkü duruşmada Reza Zarrab'ın 'en büyük hatam' dediği "Buğday yetiştirilmeyen Dubai'den 'hayali' buğday ticaretine ilişkin" belge bugünkü duruşmada gazetecilerle paylaşıldı...

















Klasfeld’ın paylaştığı bir diğer belge de Zarrab’ın “Halkbank ile yaptığım İran ticaretini gösteren sistem” olarak ifade ettiği ticari çizelgenin mahkeme tutanaklarındaki görüntüsü oldu.











DÜN SIRA ATİLLA’NIN AVUKATLARINA GELMEMİŞTİ





Duruşmanın dünkü bölümünde Reza Zarrab’ın, Halkbank avukatları tarafından sorgulanması bekleniyordu. Ancak buna sıra gelmedi. Zarrab’ın dünkü ifadesi, hakimin talimatıyla dinletilen 12 tape ile sona erdi.

Hakan Atilla’nın avukatları tarafından hakime sunulan ve Reza Zarrab’ın ‘itirafçı olmasına dair konuşmaların yer aldığı’ mektuba ise hakim tarafından “koruma tedbiri” uygulanmıştı.