Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab'ın en büyük hatası... Belgesi paylaşıldı... /05 Aralık 2017 18:29

Zarrab'ın en büyük hatası... Belgesi paylaşıldı...

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ABD’nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı davada tanık olmayı kabul eden Türk ve İranlı iş adamı Reza Zarrab, (Rıza Sarraf) New York’ta devam eden mahkemede ifade vermeye devam ediyor

Best of Reza Zarrab

 Dünkü duruşmada Reza Zarrab'ın 'en büyük hatam' dediği "Buğday yetiştirilmeyen Dubai'den 'hayali' buğday ticaretine ilişkin" belge bugünkü duruşmada gazetecilerle paylaşıldı...




Klasfeld’ın paylaştığı bir diğer belge de  Zarrab’ın “Halkbank ile yaptığım İran ticaretini gösteren sistem” olarak ifade ettiği ticari çizelgenin mahkeme tutanaklarındaki görüntüsü oldu.


DÜN SIRA ATİLLA’NIN AVUKATLARINA GELMEMİŞTİ

Duruşmanın dünkü bölümünde Reza Zarrab’ın, Halkbank avukatları tarafından sorgulanması bekleniyordu. Ancak buna sıra gelmedi. Zarrab’ın dünkü ifadesi, hakimin talimatıyla dinletilen 12 tape ile sona erdi.
Hakan Atilla’nın avukatları tarafından hakime sunulan ve Reza Zarrab’ın ‘itirafçı olmasına dair konuşmaların yer aldığı’ mektuba ise hakim tarafından “koruma tedbiri” uygulanmıştı.
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