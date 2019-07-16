15 Temmuz Yalanları... Bu kadar çok tesadüf olabilir mi?

Bold Medya 15 Temmuz sonrası söylenen yalanları bir daha gündeme getirdi... You Tube kanalında yayınlanan belgeselde 'Kimisi hala söylenen yalanları ortaya koydu...













İşte belgeselin tam metni









15 TEMMUZ'UN YALANLARI









Darbeci (!) suçlamasıyla yüz binlerce kişilik listeyi hazırda tutan MİT'in, darbeden haberi yokmuş!





MİT'in, askerin, polisin kısa bütün kurumların başı olan Erdoğan darbeyi eniştesinden öğrenmiş!





Günün 24 saati yanında tuttuğu 5 yaveri de meğer darbeci ve teröristmiş! Bu yaverler darbeye katılmak istemişler ama katıl (a) mamışlar!









15 Temmuz Cuma gününe denk geldi. Erdoğan için Marmaris Çamlı Köyü Camii’nde hazırlık yapıldı. Ama tesadüfe bakın ki Erdoğan o gün rahatsızlandı ve Cuma’ya gitmedi!





Darbenin hedefi Cumhurbaşkanı şans eseri yakalanmamış! Tıpkı Başbakan, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, diğer bakanlar, milletvekillerinin şans eseri yakalanmadığı gibi!





Cumhurbaşkanı’nı yakalamaya giden bordo bereli tim, Erdoğan'ın kaldığı otele şans (!) eseri 3 saat geç gitmiş. Aylardır hazırlık yapıldığı söylenen darbenin bir numaralı hedefinin kaldığı oteli ise çevredekilere sorarak bulmuşlar!





‘Darbe Selaları’nın mucidi Diyanet İşler Başkanı Mehmet Görmez'in tam da darbe günü, MİT Başkanlığı’nda Hakan Fidan ile buluşması tamamen tesadüfmüş!

Köprüyü kapatmayı akıl eden darbeciler, halkın hızlı bir şekilde örgütlenmesini sağlayan Facebook, Twitter, Instagram'ı kapatmayı unutmuş!





Tesadüfe bakın ki darbe bildirisi TRT'den bir saat önce üstelik askerler tarafından işgal dahi söz konusu değilken A Haber'de yayınlanmış!









Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın "Personel kışlayı terk etmesin" şeklinde tek bir emriyle darbe önlenebilecek iken o emri vermek Genelkurmay Başkanı'nın aklına gelmemiş!





5 günlük ere, Harbiyeli öğrencilere darbeden müebbet veren devlet, darbenin sivil bir numarası olmakla suçlanan Adil Öksüz'ü yanlışlıkla bırakmış!





Darbeyi, darbe günü saat 16.00'da haber alan MİT, Hulusi Akar'ı bilgilendirmiş. Ama Hulusi Akar buna rağmen koruması olmadan Akıncı Üssü'ne gitmiş!





MİT darbe bilgisini vermek için Erdoğan'a ulaşmaya çalışmış ama ulaşamamış.





Mahalle muhtarını bile ifadeye çağıran Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu, darbenin birinci dereceden mağdurları(!) Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan ve Hulusi Akar'ı gerek görülmediği için çağırmamış!





Kurtlar vadisi yapımcıları, 15 Temmuz’dan aylar önce "Kurtlar Vadisi Darbe" patentini almak istemiş. Ama tabi ki tesadüfen...





Darbe gecesi Erdoğan "Allah'ın bir lütfu" ifadesini lafın gelişi kullanmış!





Genelkurmay’ı bilgilendiren MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ı, telefonlarına ulaşamadığı (!) için bilgilendirememiş. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım da gece yarısına kadar MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a ulaşamamamış!





Hande Fırat’ın, CNN Türk’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’la “Face Time"lı canlı yayınını MİT Basın Müşaviri Nuh Yılmaz’ın organize etmesi tamamen tesadüfmüş!





15 Temmuz gecesi cemaat mensubu olmakla fişlenen bütün askerler görev için kışlaya çağırılmış. Ama her nedense darbeye TSK’nın sadece yüzde bir buçuğu katılmış. Daha önce Ergenekon ve Balyoz'dan yargılanan birçok asker ise ya izne ayrılmış (!) ya da göreve çağırıldıkları sırada telefonlarına ulaşılamamış!





15 Temmuz'da Genelkurmay ya da Akıncı Üssü'nde yaşananlara ait görüntüler Anadolu Ajansı tarafından gerek görülmediği için bölük pörçük ve kırpılarak yayınlanmış!





15 Temmuz'da direnen kalabalıkları diri diri ezmeye çalıştığı söylenen tankları halk egzozlarına tişört tıkamak suretiyle durdurulmuş!









2500 polisle korunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, yollar çöp kamyonları tarafından kapatılıp da diğer askerler yetişemeyince (!) sadece 13 askerle basılmış!





15 Temmuz dünya darbeler tarihinin sorumluların ödüllendirildiği bir kalkışma olarak geçti. Darbeyi haber alamayan(!) MİT Müsteşarı Hakan Fidan konumunu sağlamlaştırırken, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı, darbecilerin rehin aldığı Yaşar Güler ise Genelkurmay Başkanı yapıldı!





Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele 15-20 dakika mesafedeki Türkiye’nin en önemli askeri merkezlerinden Aksaz Deniz Üssü olmasına ve üssün komutanı Tuğamiral Namık Alper’in 16 Temmuz sabahı darbeden tutuklanmasına rağmen 2 tugay ve 4 bin askeriyle Erdoğan’ın kaldığı oteli kuşatmaması normalmiş!