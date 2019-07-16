Samanyolu Haber /Gündem / Yüzde 130 zamlanan elektrik sanayiciyi çarptı: Üretimi durduruyorum /16 Temmuz 2019 14:27

Yüzde 130 zamlanan elektrik sanayiciyi çarptı: Üretimi durduruyorum

Elektrik fiyatlarına peş peşe yapılan zamlar, sanayiciyi isyan noktasına getirdi. Geçen yıl yapılan yüzde 40’lık zammın ardından bu haziranda gelen yüzde 15’lik zam, işletmeleri zora soktu.

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Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yetkililerinden alınan bilgiye göre; geçen yıl mart ayında 23 kuruş olan kwh bedeli haziran ayında 53 kuruşa yükseldi.
Yetkililer zammın 15 ayda yüzde 130’u bulduğunu belirtirken haziran faturasını eline alan sanayicilerin öfkeyle OSB yönetiminin kapısına dayandığını kaydetti.
‘Fabrikayı kapatacağım, üretimi durduruyorum’
Dünya gazetesinin haberine göre; bir sanayici, ”Ben mayısta 240 bin lira ödedim. Haziranda bayram tatili nedeniyle daha az çalıştım. Buna rağmen 260 bin lira fatura geldi. Fabrikayı kapatacağım üretimi durduruyorum.” dedi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı, Ersan Özsoy da şu açıklamayı yaptı: İki temel sorunumuz var. Birincisi elektrik enerjisi için sanayimizin ödediği fatura anormal oranda arttı, ikincisi de o ay elektrikte maliyetin ne kadar olduğunu bilmiyoruz, ay sonunda görüyoruz. Bu da maliyet hesabı yapmamızı engelliyor.


Bizler enerjide fiyat artışlarının daha adil bir yöntemle, sanayiciye bu kadar ağır yük getirmeden çözülmesi gerektiğini ve YEKDEM maliyetlerinin düşürülmesi talebimizi en üst düzeyde, bakanlıklarımıza ve EPDK nezdinde de defalarda dile getirdik.”
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