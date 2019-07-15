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AFSV'den 15 Temmuz'un yıldönümünde basın açıklaması

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde AFSV (Alliance for Shared Values) bir açıklama yayınladı

SHABER3.COM

Erdoğan iktidarı tarafından 'Allah'ın lütfu' olarak nitelenen ve sonrasında ilan edilen OHAL rejimiyle milyonlarca insanın mağdur edilmesine yol açan 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle ilgili ABD'de bulunan AFSV derneği bir açıklama yayınladı.

15 TEMMUZ'LA TÜRKİYE DERİN BİR OTORİTERLEŞMEYE KAYDI

İngilizce olarak kaleme alınan 'Üçüncü yılında başarısız darbe girişimi' başlıklı açıklamada ''Erdoğan'ın gücü eline geçirerek Türkiye'yi derin bir otoriterleşmeye sürüklemesini sağlayan 15 Temmuz'un üzerinden üç yıl geçti. Bu süre içerisinde Erdoğan tarafından ders kitaplarına geçecek nitelikte, suçsuz onbinlerce insana yönelik bir cadı avı yürütüldü. Yalnızca askerleri, hakimleri ve polis memurlarını değil, aynı zamanda öğretmenleri, doktorları ve hatta ev hanımlarını da bu süre içerisinde hedef aldı.'' denildi. 

YARIM MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TOPLU CEZALANDIRMAYA TABİ TUTULDU

''Yarım milyondan fazla Türk vatandaşını toplu cezalandırmaya tabi tutan Erdoğan iktidarı bu süre içerisinde 15 Temmuz'da neler olduğuyla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak içinse hiçbir şey yapmadı'' denen açıklamada ''çünkü gerçekler onun sahip olduğu ajandaya hizmet etmiyor. Hatırlatırız ki gerçekler ortaya çıktığında 15 Temmuz, 240 vatandaşın trajik ve gereksiz şekilde hayatını kaybettiği 21’inci yüzyılın en büyük tiyatrosu olarak tarihe geçecektir'' denildi.

BAĞIMSIZ KOMİSYON 15 TEMMUZ'U ARAŞTIRSIN, ULUSLARARASI TOPLUM BASKIDA BULUNSUN

Açıklamanın devamında, ''Tayyip Erdoğan, olağanüstü hal döneminde getirilen olağanüstü yetkileri, yeni bir anayasa ile kanuni hale getirerek Türk vatandaşlarını insanlık dışı muameleye maruz bırakmaya devam ediyor'' ifadelerine yer verilirken açıklama şöyle bitirildi:

''Bağımsız bir uluslararası komite tarafından 15 Temmuz'a ilişkin olayların araştırılması çağrımızı yineliyoruz. Ayrıca uluslararası topluma, Erdoğan rejimine insan hakları ihlallerini durdurması, yargının cezalandırma aracı olarak kullanılmaması ve hapishanelerdeki onbinlerce masumun serbest bırakılması yönünde baskı yapma çağrısında bulunuyoruz. Türkiye'nin demokrasi yolculuğuna geri dönebilmesi ve Türk halkının artık devletin bir sonraki hedefi olacakları korkusu ile yaşamamaları için de dua ediyoruz.'' 
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