Samanyolu Haber /Gündem / Türk bayraklı gemiye Nijerya'da saldırı: 10 gemici rehin alındı /16 Temmuz 2019 13:48

Türk bayraklı gemiye Nijerya'da saldırı: 10 gemici rehin alındı

Türkiye bayraklı gemi Nijerya'da korsanların saldırısına uğradı. 10 Türk denizci rehin alındı.

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Kamerun’un Douala Limanı'ndan Fildişi sahili Abidjan Limanı'na boş olarak gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türkiye yük gemisi korsanların hedefi oldu. Tamamı Türkiye vatandaşı olan 10 denizci korsanlar tarafından rehin alındı. Alınan ilk bilgilere göre yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Personelin serbest bırakılması için çalışmalar sürüyor.

FİRMADAN AÇIKLAMA

Firma Kadıoğlu Denizcilik SAN. TİC. A.Ş'den konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada,"Kamerun’un Douala limanından / Fildişi sahili Abidjan limanına boş olarak gitmekte olan 8900 Dwt Türkiye bayraklı Paksoy-1 isimli yük gemimize yaklaşık olarak 02:58N - 004:40E mevkinde Nijerya Brass kıyısının 124 mil (230 kilometre) güneybatısında silahlı korsanlarca saldırıya uğramış, gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verilmiş ve tamamı Türkiye vatandaşı 10 denizci arkadaşımız korsanlar tarafından rehin alınmıştır. İlk duyumlara göre yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir. Konu hakkında daha detaylı bilgilere ulaştıkça sizlere ileteceğiz" ifadeleri kullanıldı.
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