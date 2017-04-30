15 Temmuz sonrası alınan 200 hakim de dün ihraç edildi

Son KHK ile 200’e yakın stajyer hakimin ihraç edildiğini açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş “AKP paranoya yaşıyor. 15 Temmuz sonrası alınan hakimleri de KHK ile attılar” ifadesini kullandı. Yarkadaş “AKP iktidarı, yargıyı çocuk oyuncağına çevirdi. Dün görevine son verdikleri stajyer hakimleri yedi ay önce bizzat kendileri işe başlatmıştı” dedi.





AKP’nin yargıda kadrolaşma tutkusunun tam bir rezalete dönüştüğünü belirten Yarkadaş şöyle konuştu:





“Adına KHK denilen ‘KIYIM Hükmünde Kararnameler’ ile insanların yaşamlarını yok ediyorlar. Barış İçin Edebiyatçılar’dan yazarlara, aydınlara ve akademisyenlere uzanan geniş bir yelpazede kıyımlar yaşanıyor. Düşman Hukuku anlayışı ile hazırlanan KHK’lar muhalifleri yok etmeye ayarlanmış kimyasal bir silaha benziyor. O silah vurduğu yerde hiçbir yaşam belirtisi bırakmıyor.”





Kadro açmak için





KHK’ların bir amacının da “AKP kadrolarına yer açmak” olduğunu belirten Yarkadaş sözlerine şöyle devam etti:





“Ancak bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Yargıda kadrolaşabilmek için 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 200’e yakın stajyer hakimi göreve başlattılar. Hakim adaylarını AKP’nin darbe girişimi sonrası yeniden oluşturduğu heyet seçti… Atanan hakim adayları güya güvenlik soruşturmasından da geçti. Dün gece ise neredeyse tamamını F…’cü suçlamasıyla ihraç ettiler. Bizzat elleriyle aldıkları hakimlere bile güvenemeyecek bir hale gelmişler. Bu bir paranoya halidir ve bu ruh halinin ülkeyi yönetebilmesi mümkün değildir.”