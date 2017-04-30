Baransu'ya Aktütün belgelerini hangi general verdi? 15 Temmuz ve AKP'yle ilgisi ne?

AKP'li eski vekil emekli asker hakkındaki iddiaları Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, köşesine taşıdı. İşte o yazı:





MSB eski Genel Sekreteri Yalım'dan şok iddialar!...







15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin her gün yeni ilginç detaylar(!) öğreniyoruz.







Havuz medyası es geçse de bunlardan biri asker kökenli AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ile ilgili. Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nın işgal edilmesine ilişkin hazırlanan iddianameden, Şirin Ünal'da çıktı. Şirin Ünal'ın darbe günü saat 16.00'da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı ziyaret ettiği fotoğraf ve video kayıtlarıyla belirlendi. Bu ziyaret saati, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın gelerek (saat,18.10) "MİT'e baskın düzenleneceğini ilişkin" ihbarı Akar'a iletmesinin hemen öncesine denk geliyor...

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Şirin Ünal'ı çok yakından tanıyan bir isim.





Yalım, karargahta görev yaptığı dönemde tanıklık ettiği bazı olayları YENİÇAĞ'a anlattı.





Dudak uçuklatacak cinsten her biri bomba haber değerinde iddiaları gündeme getirdi...

O yüzden, bugünkü yazımızın tek flaş girişi yok. Hangisini başa çıkaracağımı şaşırdığım için yazıyı doğal akışına bıraktım. Yoruma girmeye de hiç gerek görmedim!..





Bundan sonrasını Ümit Yalım'ın anlattıklarına bırakalım;





"Halihazırda AKP milletvekili olarak görev yapan Şirin Ünal, 2008-2010 yılları arasında, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda, Tümgeneral rütbesi ile, Komuta Kontrol Daire Başkanı olarak görev yaptı. Ünal, Silahlı Kuvvetlerde koyu bir AKP karşıtı olarak tanınan ve Tayyip Erdoğan'ı çok sert dille eleştiren bir generaldi. Şirin Ünal, emekli olduktan sonra, nasıl olduysa Erdoğan tarafından İstanbul'dan aday gösterildi ve milletvekili olarak Meclis'e girdi.Şirin Ünal ile ilgili ilk adli olay Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli olduğu sırada, Ekim 2008'de yaşandı. PKK'lı teröristler tarafından Aktütün Karakolu'na ağır silahlarla saldırı yapılmış ve askerlerimiz şehit olmuştu. Ünal, saldırı sonrasında Ankara'ya dönen Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları hakkında çetele tutmuş ve komutanların uçağa biniş saatleri ile Ankara'ya iniş saatlerini ceride haline getirmişti. Ünal'ın hazırladığı ceride, Taraf Gazetesi'nde, Mehmet Baransu'nun imzasıyla, noktasına ve virgülüne kadar aynı şekilde manşetten yayımlandı. Bunun üzerine Genelkurmay Askeri Savcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sırasında, bilgisayardan iki suret renkli çıktı aldığı tespit edilen Ünal, ceridenin bir suretini gösterebildi ancak ikinci suretinin nerede olduğunu açıklayamadı. Ünal'ın elinde bulunan 2. suret nasıl olmuşsa Baransu'ya ulaşmış ve Taraf'a manşet olmuştu.





Şirin Ünal'ın ikinci icraatı da oldukça ilginç





Ünal, Yunan askeri helikopterinin, 31 Aralık 2008 tarihinde yaptığı hava sahası ihlalini, Genelkurmay internet sitesinden kaldırdı. Yunan Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı, Didim açıklarındaki Bulamaç Adası'na helikopterle gelerek, adadaki Yunan askerlerini ziyaret etmişti. Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan Bulamaç Adası'nın Yunan işgali, altında olduğu ortaya çıkıyordu. Ünal, AKP'nin foyası meydana çıkmasın diye, Dışişleri Bakanlığı'nda görevli Büyükelçi Haydar Berk ile görüşerek haberi siteden kaldırdı. Ancak haber, Yorgo Kırbaki'nin imzasıyla 3 Ocak 2009 tarihli Hürriyet gazetesinde yayımlandı. Ayrıca anılan haber Yunan haber sitelerinde de resimleri ile birlikte yayımlandı.Devletin Anadolu Ajansı tarafından da, 06 Ocak 2009 tarihinde Yunan Cumhurbaşkanı'nın Didim açıklarındaki Eşek Adası'na giderek denize haç atma töreni yaptığı haberi veriliyordu. Türk Adası olan Eşek Adası'nın da Yunan işgali altında olduğu ortaya çıkıyor ancak kamuoyu tarafından algılanamıyordu. Bu gelişmeler üzerine 2009 yılının başında Dışişleri Bakanlığı Diplomatları ile birlikte Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında müşterek bir toplantı yapıldı. Şirin Ünal davet edilmesine rağmen toplantıya katılmadı. Toplantıda Genelkurmay temsilcileri ısrarla işgal altında bulunan adaların boşaltılmasını talep etti. Ancak Dışişleri Bakanlığı Diplomatları bu konuda ayak sürttü. Diplomatlardan birisi tarafından 'adaların hükümetinin bilgisi dahilinde işgal edildiği' itiraf edildi. Yani, adalar AKP Hükümeti tarafından alenen Yunan askerine teslim edilmişti. Toplantı sonuçları Şirin Ünal'a aktarıldı ve adaların hükümetin bilgisi dahilinde işgal edildiği, bu konuda üst makamın uyarılması gerektiği belirtildi. Ünal bütün uyarılara kayıtsız kaldı ve hiçbir işlem yapmadı.





Ünal'ın üçüncü ve en ilginç icraatı





Anlaşmalara aykırı bir şekilde Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ne destek vermesi idi. Ünal, emrindeki subaylar üzerinde baskı kurarak, Amerikan Büyükelçiliği'nin, ikili anlaşmalara aykırı taleplerinin süratle karşılanmasını sağlıyordu. Ankara üzerinde uçarken, teknik arıza gerekçesiyle iniş izni isteyen Amerikan uçakları, Ankara yerine Adana/İncirlik üssüne iniyordu. Amerika, Şirin Ünal sayesinde, Adana İncirlik üssünü Sam Amca'nın çiftliğine çevirmişti. Şirin Ünal, Amerika'ya ve AKP'ye olan hizmetlerinin karşılığını almış ve AKP milletvekili yapılarak ödüllendirilmişti. Büyükelçi Haydar Berk de, NATO Daimi Temsilcisi sıfatıyla Brüksel'e atanarak ödüllendirildi.Şirin Ünal'ın, Silahlı Kuvvetler'de görev yaptığı dönemde, terfi etmesine engel olarak gördüğü havacı general arkadaşları ve komutanları, ne hikmetse Balyoz davasında tutuklanıp, yargılanarak ağır cezalar aldılar. Ünal, Silahlı Kuvvetler'in içinde Truva Atı gibiydi."Ümit Yalım'ın birçok olayın perde arkasını aralayabilecek açıklamaları böyle!.. Eğer, Şirin Ünal'ın bu iddialara verecek yanıtı varsa, tarafsız gazeteciliğin gereğini yerine getiririz...

Ahmet Takan/Yeniçağ