OHAL kapsamında 2 yeni KHK yayınlandı!

Yeni KHK ile muhtar ve korucuların SGK primlerini devletin ödemesine karar verildi.

3 bin 939 kişi kamudan ihraç edildi. Bunlardan üçü TBMM’de, üçü Danıştay’da, 19’u Yargıtay’da, altısı Yüksek Seçim Kurulu’nda, altısı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda, üçü Başbakanlık Merkez Teşkilatı’nda, 201’i Diyanet İşleri Başkanlığı’nda, ikisi Radyo Televizyon Üst Kurulu’nda, 23’ü Sermaye Piyasası Kurulu’nda, biri Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda, biri Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nda, 1127’si Adalet Bakanlığı’nda görevliydi.

235 kamu personeli göreve iade edildi

14 dernek kapatıldı, 5 dernek ise tekrar açıldı. KHK ile 8 vakıf ve bir gazete de kapatıldı.

Adalet Bakanlığı'ndan bin 127 personelin, Diyanet İşleri'nden 201 personelin ihraç edildiği öğrenildi.

Yeni KHK ile;

3939 kişi kamudan ihraç edildi.

235 kamu personeli göreve iade edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 34 personel göreve iade edildi.

TBMM’de 3 personel görevden ihraç edildi.

14 dernek KHK kapsamında kapatıldı.

5 derneğin yeniden açılmasına karar verildi.

Evlilik programları yasaklandı.

Evlilik programları yasaklandı. Ayrıca radyo ve televizyonlarda takviye edici gıda ve sağlık ürünlerinin satışı yasaklandı.





Getirilen yasaklar şöyle açıklandı:





"Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez.





Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları, yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar ile özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılmak suretiyle, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı ve/veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemez ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması yapılamaz."