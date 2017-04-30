Erdoğan'dan 'ABD'li ve YPG'li askerlerin ortak nöbetiyle ilgili çok tartışılacak açıklama

Ankara'nın, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak nitelendirdiği YPG'lilerle ABD'li askerlerin Türkiye sınırında birlikte nöbet tuttuğu görüntüler paylaşıldı.













ABD'ye ait zırhlı araçların, TSK'nın hava harekatında ölenlerin cenazesinde de yer aldığı ileri sürüldü. Sınırda ABD'li askerlerin YPG'lilerle birlikte tuttuğu nöbet Hindistan ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu. Erdoğan 'üzüldüm' dedi:





"Ne yazık ki pek çok ülke bayraklarının, ülke de demeyeceğim YPG terör örgütünün paçavralarının olduğu bir konvoy içinde ABD bayraklarının dalgalanması bizleri üzmüştür. Bunları 16 Mayıs'ta da sayın başkana söyleyeceğim. Uluslararası teröre ortak olarak karşıyız, o zaman bu durum nedir diye kendilerine bunu göstereceğiz. Terörle mücadele ortak bir platformda yürümezse, bugün bize yarın bir başkasına olacaktır. Bu geleneğin, buna gelenek diyorum çünkü sayın Obama döneminde başlayan süreç hala devam ediyor. Bunun artık noktalanması lazım. Aksi takdirde hem bölgedeki sıkıntı devam edecektir. Hem kendileri rahatsız olacak, hem de stratejik müttefikler olarak biz ciddi manada rahatsız olacağız. O zaman biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu ifademi tekrarlıyorum. Karaçok'ta ne olduysa, Sincar'da ne olduysa devam etmek durumunda kalacağız. Bir gece ansızın gelebiliriz derken bunu kast ediyorum. Biz de her an buralara gelebiliriz. Biz endişe ile yaşamaktansa onlar korkuyla yaşasınlar."







